Čo s vami spraví mesiac bez alkoholu? Žena zverejnila fotky pred a po
- DNES - 18:39
- Svet
Oplatí sa na 30 dní abstinovať? Takéto účinky spozorujete na svojom výzore.
Január je mesiac plný predsavzatí. Jedným z najčastejších, ktoré si ľudia začiatkom roka dávajú, je skoncovanie s alkoholom. S tým sa spája aj niekoľko zdravotných benefitov.
Ako informuje zdravotnícky web WebMD, alkohol je jedným z najčastejších prispievateľov k zvýšenému tlaku, cirhóze pečene, priberaniu, problémom so spánkom či oslabenej imunite. Ak sa s ním rozhodnete skoncovať, každý deň vám prispeje k lepšiemu zdraviu.
Čo sa stane po 30 dňoch?
Účinky abstinencie si na 30 dní vyskúšala aj YouTuberka Paige Raeleenová. Tá vo videu, ktoré zverejnila na svojom kanáli, spresnila, že ide o experiment, v ktorom chce pre všetkých zdokumentovať pôsobenie triezvosti na telo.
„Skoncovanie so zlozvykom je ťažké! Chcem sa podeliť o dôsledné zobrazenie plusov a mínusov po skončení s alkoholom,“ uviedla Raeleenová v popise k videu.
Okrem zmapovania svojich pocitov, ktoré ju sprevádzali počas mesiaca abstinencie, YouTuberka zverejnila aj zábery svojej tváre predtým a potom, ako s výzvou začala. Z nich je zrejmé, že po 30 dňoch sa mohla tešiť z čistejšej a jasnejšej tváre. Sama však s výsledkom nebola celkom spokojná.
„Okrem ostrihaných vlasov a zmenenej lokality hormonálneho akné, som si úprimne myslela, že nastane väčšia zmena,“ informovala.
Komentáre k videu však prezrádzajú opak. „Wow, vidím veľký rozdiel. Máš čistejšiu a žiarivejšiu pleť,“ prezrádza jeden. „Vyzeráš oveľa lepšie! Pokračuj v tom,“ uviedol druhý.
