  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 9.1.2026Meniny má Alexej
-4°Bratislava

Turek chce podať žalobu na prezidenta a žiadať ospravedlnenie

  • DNES - 19:25
  • Praha
Turek chce podať žalobu na prezidenta a žiadať ospravedlnenie

Český poslanec Filip Turek, ktorý je kandidátom strany Motoristi sebe na post ministra životného prostredia, v piatok v reakcii na dôvody prezidenta Petra Pavla, prečo ho odmietol vymenovať, uviedol, že sa ho prezidentove slová hlboko dotkli.

V najbližších dňoch chce podať žalobu na ochranu osobnosti a od hlavy štátu bude žiadať ospravedlnenie. Povedal to novinárom počas piatkovej návštevy Kyjeva. Podľa správy stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR.

Krátko k dôvodom, ktoré uviedol pán prezident: chcem len povedať, že jeho zdôvodnenie sa ma hlboko dotýka a že v najbližších dňoch podám žalobu na ochranu osobnosti a budem žiadať, aby sa mi prezident ospravedlnil,“ povedal Turek.

Na otázku, či v tom prípade predsa len v koalícii nezvažujú podanie kompetenčnej žaloby na prezidenta k ústavnému súdu, ktorý by opakujúcu sa diskusiu o rozsahu právomocí českej hlavy štátu pri tvorbe vlády ukončil, odpovedal, že nie.

Kompetenčnú žalobu určite podávať nechceme a vylučujem aj to, že by sme ako Motoristi nejakým spôsobom vydierali vládu,“ dodal Turek.

Pražský hrad v piatok zverejnil list, v ktorom Pavel premiérovi Andrejovi Babišovi rozsiahlo zdôvodňuje, prečo nomináciu odmietol.

Turek podľa prezidenta opakovane ukázal nedostatok rešpektu k českému právnemu poriadku a ústavným hodnotám, adoroval nacistické Nemecko či spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a etnických menšín alebo zľahčoval násilné činy z nenávisti.

Počet, intenzita a dlhodobý charakter svedčia o tom, že v jeho prípade nejde o jednorazové excesy napríklad z mladíckej nerozvážnosti,“ uviedol v liste prezident s narážkou na jedno z Turkových vysvetlení svojich výrokov.

O obsahu listu budú predstavitelia vlády hovoriť na koaličnej rade v pondelok dopoludnia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Kolumbijský prezident pricestuje do USA vo februári

Trump: Kolumbijský prezident pricestuje do USA vo februári

DNES - 20:39Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že jeho kolumbijský náprotivok Gustavo Petro vo februári zavíta do Bieleho domu.

NATO: Rutte diskutoval s Rubiom o bezpečnosti v Arktíde

NATO: Rutte diskutoval s Rubiom o bezpečnosti v Arktíde

DNES - 20:21Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v piatok hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom o snahách posilniť bezpečnosť v Arktíde.

Európa naďalej bojuje s extrémnym počasím a výpadkami elektriny

Európa naďalej bojuje s extrémnym počasím a výpadkami elektriny

DNES - 19:02Zahraničné

Európu v piatok zasiahli víchrice a husté sneženie, ktoré narušili leteckú a železničnú dopravu a státisíce ľudí odrezali v mrazivých teplotách od dodávok elektriny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Grynkewich: NATO aj napriek Trumpovým hrozbám ohľadom Grónska nie je v „kríze“

Grynkewich: NATO aj napriek Trumpovým hrozbám ohľadom Grónska nie je v „kríze“

DNES - 18:53Zahraničné

Americký generál a hlavný veliteľ spojeneckých síl v Európe Alexus Grynkewich vyhlásil, že aliancia NATO nie je ani zďaleka v „kríze“, a to aj napriek hrozbám Trumpa, že Washington získa kontrolu nad Grónskom.

Vosveteit.sk
Netflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňochNetflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňoch
Medúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladaliMedúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladali
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležitéGmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP