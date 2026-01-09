Európa naďalej bojuje s extrémnym počasím a výpadkami elektriny
- DNES - 19:02
- Paríž
Európu v piatok zasiahli víchrice a husté sneženie, ktoré narušili leteckú a železničnú dopravu a státisíce ľudí odrezali v mrazivých teplotách od dodávok elektriny.
Letecká doprava bola narušená v celej Európe od Českej republiky po Moskvu. Meteorológovia vo viacerých štátoch vyzývali ľudí, aby zostali doma, a vydali varovania pred nepriaznivým počasím.
Britská energetická spoločnosť National Grid uviedla, že v dôsledku hlbokej tlakovej níže Goretti, ktorá v noci zasiahla Spojené kráľovstvo so silným vetrom a hustým snežením, zostalo bez elektriny približne 57 000 domácností.
Vo Francúzsku prerušila Goretti dodávky elektriny pre približne 380.000 domácností, väčšinou v Normandii na severe krajiny, uviedol dodávateľ elektrickej energie Enedis.
Francúzske úrady informovali, že v noci na piatok zaznamenali v departmente Manche na severozápade krajiny nárazy vetra s rýchlosťou až 216 kilometrov za hodinu. Vietor vyvrátil stromy aj v departmente Seine-Maritime na severe Francúzska.
Anglicko a Wales zasiahli nárazy vetra s rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu. Meteorologická agentúra Met Office varovala aj pred „veľmi veľkými vlnami“, ktoré môžu spôsobiť „nebezpečné podmienky v pobrežných oblastiach“. V niektorých častiach Británie očakávajú aj výdatné snehové zrážky.
S extrémnym počasím bojuje aj Nemecko, kde dopravu narušili silné sneženie a vietor, ktoré priniesla búrka Elli. Nemecká meteorologická služba varovala pred vetrom s „hurikánovou silou“ v oblastiach pri Severnom mori aj na juhozápade krajiny.
Výstrahy pred mrazom a snežením platia aj na väčšine Balkánu.
Vo viacerých európskych štátoch zavreli v dôsledku počasia úrady aj školy.
AFP tiež uvádza, že tento týždeň zahynulo v Európe pri nehodách spôsobených nepriaznivým počasím viac ako desať ľudí.
