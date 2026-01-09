  • Články
Grynkewich: NATO aj napriek Trumpovým hrozbám ohľadom Grónska nie je v „kríze“

  • DNES - 18:53
  • Helsinki
Americký generál a hlavný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexus Grynkewich v piatok vyhlásil, že aliancia NATO nie je ani zďaleka v „kríze“, a to aj napriek hrozbám prezidenta USA Donalda Trumpa, že Washington získa kontrolu nad Grónskom.

Zatiaľ to nemalo žiadny vplyv na moju prácu na vojenskej úrovni... Chcem iba povedať, že sme aj dnes pripravení brániť každý centimeter územia aliancie,“ vyhlásil Grynkewich pred novinármi počas návštevy Fínska.

Preto si myslím, že momentálne nie sme ani zďaleka v kríze,“ dodal.

Grynkewichove vyjadrenia prichádzajú po tom, ako Trump opakovane vyhlásil, že chce, aby USA prevzali kontrolu nad Grónskom - autonómnym dánskym územím bohatým na nerastné suroviny. Na získanie tohto ostrova s 57.000 obyvateľmi americký prezident nevylúčil ani použitie vojenskej sily, vysvetľuje AFP.

V rozhovore pre denník The New York Times, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, sa Trumpa spýtali, či je jeho prioritou zachovanie NATO alebo získanie Grónska. „Možno si budeme musieť vybrať,“ odpovedal americký prezident.

Grynkewich v piatok v reakcii túto odpoveď uviedol, že sa nechce vyjadrovať k tomu, či NATO prežije bez USA.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa má na budúci týždeň stretnúť s predstaviteľmi Dánska a Grónska. Cieľom schôdzky je prediskutovať najnovšie vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
