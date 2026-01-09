Leyenová tvrdí, že obchodná dohoda s Mercosur podporí konkurencieschopnosť EÚ
- DNES - 18:49
- Brusel
Európska únia v piatok vyslala jasný signál, že to myslí vážne so svojimi prioritami, čo sa týka konkurencieschopnosti a vytvárania rastu a príležitostí pre podniky a občanov.
Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po tom, ako členské štáty aj písomnou procedúrou potvrdili, že podporujú podpis dohody o voľnom obchode s krajinami Mercosur, informuje spravodajca TASR.
Už krátko pred obedom v rámci indikatívneho hlasovania veľvyslancov pri EÚ bolo jasné, že sa dosiahla podpora pre obchodnú dohodu, čo písomná procedúra potvrdila. Leyenová v správe pre médiá pripomenula, že pred tromi týždňami lídri na samite EÚ ubezpečili svojich partnerov zo skupiny Mercosur, že sa „spoločne zapíšeme do histórie“.
„Počas tohto obdobia sme tvrdo pracovali s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na dosiahnutí cieľov. Dnes sa táto tvrdá práca vyplatila. Veľmi sa teším na podpísanie tejto prelomovej dohody počas paraguajského predsedníctva v Mercosur, ktoré sa práve začalo,“ uviedla šéfka EK.
Podľa jej slov obe strany po 25 rokoch dosiahli vzájomne prospešnú dohodu, ktorá zvýši prosperitu a vytvorí „neuveriteľné príležitosti“. Dohodu vníma aj ako dôkaz vytrvalosti a sily dobrých vzťahov EÚ s Latinskou Amerikou a dôkaz, že sa obe strany ešte viac zblížia.
„Vytvárame trh so 700 miliónmi ľudí - najväčšiu zónu voľného obchodu na svete. Naše posolstvo svetu znie: Partnerstvo vytvára prosperitu a otvorenosť poháňa pokrok,“ opísala situáciu. Dodala, že podpis dohody prichádza v čase, keď sa obchod a závislosti zneužívajú ako zbraň a je dôkazom toho, že EÚ je spoľahlivým partnerom.
„Dohoda je dobrá pre našich občanov, naše podniky a každý členský štát. Dnes vyváža do Mercosuru 60.000 európskych spoločností, polovica z nich sú malé a stredné podniky, ktoré budú mať prospech z nižších ciel, ušetria ročne približne štyri miliardy eur na vývozných clách a budú mať prospech z jednoduchších colných postupov. Naše spoločnosti získajú lepší prístup ku kritickým surovinám,“ uviedla.
Leyenová zdôtaznila, že EK si vypočula obavy európskych poľnohospodárov a agrosektora a konala na ich základe, lebo dohoda obsahuje silné záruky na ochranu ich živobytia. EÚ rovnako zintezívni kroky v oblasti kontrol dovozu tovarov z krajín Mercosur.
Pripomenula, že dohoda ponúka poľnohospodárom EÚ ochranu pre 350 európskych zemepisných označení viac ako v ktorejkoľvek inej obchodnej dohode EÚ.
„Ako jeden z hlavných obchodných a investičných partnerov Mercosuru táto dohoda vytvorí v EÚ viac obchodných príležitostí a podnieti európske investície do strategických sektorov. Očakáva sa, že vývoz EÚ do Mercosuru do roku 2040 vzrastie o takmer 50 miliárd eur a vývoz Mercosuru následne vzrastie o deväť miliárd eur,“ odkázala šéfka eurokomisie.
Potvrdila, že k podpisu dohody o voľnom obchode by malo dôjsť v pondelok (12. 1.) v Paraguaji.
