Vo veku 88 rokov zomrela spisovateľka a prekladateľka J. Šimulčíková

Vo veku 88 rokov zomrela 5. januára spisovateľka, novinárka a prekladateľka Jana Šimulčíková.
Informovala jej dcéra Barbora Jurgówska. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 15. januára v bratislavskom krematóriu.
Šimulčíková pôsobila ako jazyková redaktorka vo vydavateľstve Mladé letá, ako redaktorka časopisu Slovenka i Pravdy, ale aj v časopise Daniela a v denníku Slov. republika v Bratislave. Venovala sa tiež prekladateľskej a vlastnej literárnej tvorbe. Zaoberala sa problematikou dospievajúcej mládeže. Napísala tiež básnickú zbierku. Počas svojho života vydala 23 autorských kníh a približne rovnaký počet prekladov. Z nemčiny preložila vyše 20 titulov, pričom sa sústreďovala na oblasť detskej dobrodružnej populárnej literatúry.
Bola držiteľkou viacerých významných ocenení za svoju tvorbu, medzi nimi Štúrova cena, Najlepšia detská kniha a Trojruža.
