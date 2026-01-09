  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 9.1.2026Meniny má Alexej
-5°Bratislava

Švajčiarsko: Spolumajiteľa baru v Crans-Montane vzali do väzby

  • DNES - 17:40
  • Sion
Švajčiarsko: Spolumajiteľa baru v Crans-Montane vzali do väzby

Jacques Moretti, spolumajiteľ baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde počas novoročných osláv prišlo pri požiari o život 40 ľudí, bol v piatok po výsluchu na prokuratúre vzatý do väzby. Vypočutá bola aj jeho manželka Jessica, ktorú však prepustili. Pre agentúru AFP a denník Le Figaro to potvrdil zdroj blízky vyšetrovaniu, informuje TASR.

Tento krok už niekoľko dní požadovali právnici zastupujúci rodiny obetí požiaru.

Moretti a jeho manželka, ktorá je tiež spolumajiteľkou baru, boli v piatok od 08.00 h vypočúvaní na prokuratúre v meste Sion. Začalo sa voči nim trestné stíhanie za „zabitie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstvo z nedbanlivosti“.

Prokuratúra v kantóne Valais vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom väzbu pre Jacqua Morettiho zdôvodnila rizikom jeho úteku. Dospela k tomu „na základe jeho výpovedí, jeho predchádzajúcej profesionálnej kariéry a jeho osobnej situácie vo Švajčiarsku a v zahraničí“. U jeho manželky takéto riziko nehrozí.

Morettiho vzatie do väzby musí do 48 hodín potvrdiť príslušný súd v kantóne Valais.

Ešte 4. januára vyšetrovatelia väzobné stíhanie vo vzťahu k Morettimu odmietli. V tom čase polícia v kantóne Valais vo vyhlásení uviedla, že nenastali podmienky pre donucovacie opatrenia, pretože neexistuje riziko jeho úteku.

Vypočúvanie Morettiovcov pochádzajúcich z Francúzska trvalo sedem hodín. Po jeho skončení sa Jessica Morettiová za tragédiu ospravedlnila. „Chcem sa ospravedlniť. (...) Neustále myslím na obete; je to nepredstaviteľná tragédia,“ povedala Morettiová so slzami v očiach novinárom.

Prokuratúra vo Valais začala trestné vyšetrovanie voči Morettiovcom 3. januára, teda dva dni po tragédii, ktorá si okrem 40 mŕtvych vyžiadala aj 116 zranených; priemerný vek obetí bol 19 rokov. Krátko predtým ich vypočuli len ako svedkov.

Manželia v písomnom vyhlásení zverejnenom v utorok deklarovali, že budú „plne spolupracovať“ so švajčiarskymi úradmi. „V žiadnom prípade sa nebudeme snažiť tejto záležitosti vyhnúť,“ uviedli a zdôraznili, že sú „zdrvení a plní smútku“.

Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti.

Pochybila však zrejme aj radnica v Crans-Montane, ktorá priznala, že od roku 2019 nebola v bare vykonaná žiadna protipožiarna kontrola.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V drogovej kauze Karlosa Vémolu polícia obvinila ďalších dvoch ľudí

V drogovej kauze Karlosa Vémolu polícia obvinila ďalších dvoch ľudí

DNES - 17:18Zahraničné

V kauze týkajúcej sa českého zápasníka Karla „Karlosa“ Vémolu polícia z drogových trestných činov obvinila ďalších dvoch ľudí.

Ruská armáda zaútočila na dve nákladné lode plaviace sa v Čiernom mori

Ruská armáda zaútočila na dve nákladné lode plaviace sa v Čiernom mori

DNES - 17:09Zahraničné

Ukrajina v piatok informovala, že ruská armáda pri útokoch v oblasti Čierneho mora zasiahla dve nákladné lode.

Tusk: Transatlantické väzby sú jedinou šancou na prežitie slobodného sveta

Tusk: Transatlantické väzby sú jedinou šancou na prežitie slobodného sveta

DNES - 16:55Zahraničné

Transatlantické väzby medzi Európou a Spojenými štátmi sú jedinou šancou na prežitie slobodného sveta.

Kallasová: Iránsky režim sa bojí vlastného ľudu

Kallasová: Iránsky režim sa bojí vlastného ľudu

DNES - 16:46Zahraničné

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v piatok odsúdila „príliš tvrdú reakciu“ iránskych bezpečnostných zložiek proti protestujúcim v Iráne.

Vosveteit.sk
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležitéGmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP