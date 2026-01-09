  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 9.1.2026Meniny má Alexej
-5°Bratislava

V drogovej kauze Karlosa Vémolu polícia obvinila ďalších dvoch ľudí

  • DNES - 17:18
  • Praha
V drogovej kauze Karlosa Vémolu polícia obvinila ďalších dvoch ľudí

V kauze týkajúcej sa českého zápasníka Karla „Karlosa“ Vémolu polícia z drogových trestných činov obvinila ďalších dvoch ľudí.

Celkovo tak je v prípade distribúcie kokaínu trestne stíhaných už päť osôb, z toho štyria sú podľa stanice ČT24 stíhaní väzobne. V piatok to potvrdila hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály českej polície Lucie Šmoldasová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Začiatkom roku boli v tejto veci obvinení ďalší dvaja muži, obaja českí občania. U oboch bolo začaté trestné stíhanie pre nedovolenú výrobu a zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a jedmi, pričom jednému hrozí až 12 rokov väzenia, druhému 18,“ citoval Šmoldasovú server Novinky.cz.

Polícia pôvodne zadržala Vémolu a ďalších dvoch mužov 23. decembra a všetkých troch vtedy obvinila z obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti spojenej s drogami v medzinárodnom rozsahu. Hrozí im 18 rokov väzenia.

V prípade Vémolu, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), nejde o prvý problém so zákonom v súvislosti s drogami. Už v minulosti bol v Británii odsúdený za drogový delikt, za ktorý bol niekoľko mesiacov vo väzení.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Švajčiarsko: Spolumajiteľa baru v Crans-Montane vzali do väzby

Švajčiarsko: Spolumajiteľa baru v Crans-Montane vzali do väzby

DNES - 17:40Zahraničné

Jacques Moretti, spolumajiteľ baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde počas novoročných osláv prišlo pri požiari o život 40 ľudí, bol po výsluchu na prokuratúre vzatý do väzby.

Ruská armáda zaútočila na dve nákladné lode plaviace sa v Čiernom mori

Ruská armáda zaútočila na dve nákladné lode plaviace sa v Čiernom mori

DNES - 17:09Zahraničné

Ukrajina v piatok informovala, že ruská armáda pri útokoch v oblasti Čierneho mora zasiahla dve nákladné lode.

Tusk: Transatlantické väzby sú jedinou šancou na prežitie slobodného sveta

Tusk: Transatlantické väzby sú jedinou šancou na prežitie slobodného sveta

DNES - 16:55Zahraničné

Transatlantické väzby medzi Európou a Spojenými štátmi sú jedinou šancou na prežitie slobodného sveta.

Kallasová: Iránsky režim sa bojí vlastného ľudu

Kallasová: Iránsky režim sa bojí vlastného ľudu

DNES - 16:46Zahraničné

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v piatok odsúdila „príliš tvrdú reakciu“ iránskych bezpečnostných zložiek proti protestujúcim v Iráne.

Vosveteit.sk
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležitéGmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP