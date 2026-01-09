  • Články
Ruská armáda zaútočila na dve nákladné lode plaviace sa v Čiernom mori

  • DNES - 17:09
  • Kyjev
Ruská armáda zaútočila na dve nákladné lode plaviace sa v Čiernom mori

Ukrajina v piatok informovala, že ruská armáda pri útokoch v oblasti Čierneho mora zasiahla dve nákladné lode. O život prišiel sýrsky člen posádky jednej z lodí, uviedla agentúra AFP.

Podpredseda vlády pre obnovu Ukrajiny Olexij Kuleba doplnil, že ruské drony zaútočili na tieto civilné plavidlá neďaleko pobrežia Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. V príspevku na platforme Telegram citovanom britskou stanicou BBC Kuleba informoval o jednej obeti a niekoľkých zranených.

Prvá z lodí sa plavila pod vlajkou Svätého Krištofa a Nevisu a v čase útoku smerovala do prístavu Čornomorsk na nakládku obilia.

Podľa Kulebu toto plavidlo pokračuje v plavbe do najbližšieho prístavu.

Ďalšia loď bola útokom poškodená v blízkosti prístavu Odesa. Ide o plavidlo plaviace sa pod vlajkou Komorských ostrovov, ktoré prevážalo sójové bôby. V dôsledku ruského útoku zahynul člen posádky tejto lode, ktorý bol sýrskym občanom, dodal Kuleba.

Zdroj: Info.sk, TASR
