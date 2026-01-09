Kallasová: Iránsky režim sa bojí vlastného ľudu
- DNES - 16:46
- Brusel
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v piatok odsúdila „príliš tvrdú reakciu“ iránskych bezpečnostných zložiek proti protestujúcim v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Kallasovej na sociálnej sieti X.
„Iránsky ľud bojuje za svoju budúcnosť. Ignorovaním jeho oprávnených požiadaviek režim odhaľuje svoju pravú tvár,“ napísala Kallasová.
Zábery z Teheránu podľa nej svedčia o neprimerane tvrdej reakcii bezpečnostných zložiek. Násilie proti pokojným demonštrantom je neakceptovateľné, zdôraznila Kallasová. Obmedzenie prístupu Iráncov k internetu podľa nej svedčí o tom, že iránsky režim sa bojí vlastného ľudu.
Európska únia v piatok odsúdila násilnosti počas protestov v Iráne, kde za uplynulé dva týždne prišlo o život najmenej 45 demonštrantov. Hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni vyzval iránske orgány na dodržiavanie práva na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie a obnovili prístup k internetu pre všetkých.
Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v piatok trval na tom, že úrady islamskej republiky neustúpia pred protestujúcimi. Zároveň obvinil protestujúcich, že konajú v mene amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa neho Teherán nebude tolerovať ľudí pôsobiacich ako „žoldnieri pre cudzincov“.
Organizácia Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a správu internetu, v piatok ráno oznámila, že v Iráne už 12 hodín nefunguje internet, a pripísala to „snahe potlačiť rozsiahle protesty“.
Súčasnú vlnu demonštrácií, ktoré vypukli 28. decembra, podnietil prudký pokles hodnoty iránskej meny. Protesty začali maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, neskôr sa však rozšírili do iných oblastí islamskej republiky.
