  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 9.1.2026Meniny má Alexej
-5°Bratislava

Trestné stíhanie s Norbertom Bödörom prerušili pre zmeny v Trestnom poriadku

  • DNES - 15:49
  • Bratislava
Trestné stíhanie s Norbertom Bödörom prerušili pre zmeny v Trestnom poriadku

Špecializovaný trestný súd prerušil trestné stíhanie s obžalovaným Norbertom B. v prípade podplácania.

Urobiť tak mal pre zmeny v Trestnom poriadku súvisiace s posudzovaním výpovedí spolupracujúcich obvinených. Pre TASR to potvrdil obhajca obžalovaného Marek Para. Upozornili na to portál 360tka a denník Sme. Para pre TASR uviedol, že s pozastavením nesúhlasí a žiada, aby súd pokračoval.

My žiadame pokračovať v konaní, lebo jednoznačne sa obžaloba rozpadla a dôvodnosť podozrenia zanikla. Takže my žiadame pokračovať a oslobodiť Norberta B. spod obžaloby,“ vyhlásil Para.

Norbert B. mal podľa obžaloby sprostredkovať vtedajšiemu vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariánovi Kučerkovi úplatok prostredníctvom exfunkcionára NAKA Bernarda Slobodníka. Cieľom mala byť pomoc pre podnikateľa Štefana Žigu, ktorý bol podozrivý z ekonomickej trestnej činnosti. Norbert B. vinu odmieta.

Štefana Žigu v októbri 2025 právoplatne odsúdili za korupciu na peňažný trest 100.000 eur. Za prijatie úplatku bol právoplatne odsúdený už aj Kučerka. V jeho prípade však súdy obnovili konanie týkajúce sa uloženého trestu. Norbert B. čelí obžalobám aj v kauzách Dobytkár a Očistec.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Chystáte sa cez víkend na hory? Toto odkazujú záchranári

Chystáte sa cez víkend na hory? Toto odkazujú záchranári

DNES - 15:45Domáce

Varovanie sa týka aj návštevníkov lyžiarskych stredísk.

PS: Prioritou v roku 2026 musí byť návrat k jasnej proeurópskej zahraničnej politike

PS: Prioritou v roku 2026 musí byť návrat k jasnej proeurópskej zahraničnej politike

DNES - 14:19Domáce

Najväčšou výzvou v zahraničnej politike SR v tomto roku je zastaviť jej rozklad a obnoviť dôveryhodnosť krajiny, uviedli predstavitelia hnutia PS.

Opozícia reaguje na žaloby Žilinku, opätovne kritizuje záchrankový tender

Opozícia reaguje na žaloby Žilinku, opätovne kritizuje záchrankový tender

DNES - 14:07Domáce

Opozičné strany reagujú na oznámenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o podaní správnych žalôb v súvislosti so záchrankovým tendrom.

Diaľničiari apelujú na motoristov: Toto dodržiavajte v tuneli Višňové!

Diaľničiari apelujú na motoristov: Toto dodržiavajte v tuneli Višňové!

DNES - 14:00Domáce

Prvé týždne prevádzky novootvoreného tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala preukázali jeho bezproblémový technický chod.

Vosveteit.sk
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležitéGmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP