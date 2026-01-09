  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 9.1.2026Meniny má Alexej
-5°Bratislava

Chystáte sa cez víkend na hory? Toto odkazujú záchranári

  • DNES - 15:45
  • Liptovský Mikuláš
Chystáte sa cez víkend na hory? Toto odkazujú záchranári

Varovanie sa týka aj návštevníkov lyžiarskych stredísk.

Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí vrátane lyžiarskych stredísk na silný vietor, ktorého výskyt sa očakáva od soboty (10. 1.) od 22.00 h. Na horách bude panovať aj počas celej nedele (11. 1.). Vietor miestami dosiahne krátkodobo rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h) a priemernú rýchlosť 90 až 105 km/h, t. j. silná až mohutná víchrica. HZS na to upozornila na svojom webe.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad, pre značnú časť okresov Žilinského kraja a pre okres Banská Bystrica je vydaná výstraha prvého stupňa, teda miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 až 135 km/h. Výstraha platí do pondelka (12. 1.) do 8.00 h.

Foto: shmu.sk

Podľa SHMÚ môže silný vietor na horách spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, alebo po zasiahnutí poletujúcimi objektami. V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, či poškodenie pokožky. V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie. „HZS preto neodporúča akékoľvek aktivity v horských oblastiach, pre ktoré platí táto výstraha. Z naplánovaného výletu do hôr, alebo lyžovačky sa veľmi rýchlo môže stať boj o vlastný život, prípadne o záchranu pred omrzlinami,“ podotkli z HZS.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trestné stíhanie s Norbertom Bödörom prerušili pre zmeny v Trestnom poriadku

Trestné stíhanie s Norbertom Bödörom prerušili pre zmeny v Trestnom poriadku

DNES - 15:49Domáce

Špecializovaný trestný súd prerušil trestné stíhanie s obžalovaným Norbertom B. v prípade podplácania.

PS: Prioritou v roku 2026 musí byť návrat k jasnej proeurópskej zahraničnej politike

PS: Prioritou v roku 2026 musí byť návrat k jasnej proeurópskej zahraničnej politike

DNES - 14:19Domáce

Najväčšou výzvou v zahraničnej politike SR v tomto roku je zastaviť jej rozklad a obnoviť dôveryhodnosť krajiny, uviedli predstavitelia hnutia PS.

Opozícia reaguje na žaloby Žilinku, opätovne kritizuje záchrankový tender

Opozícia reaguje na žaloby Žilinku, opätovne kritizuje záchrankový tender

DNES - 14:07Domáce

Opozičné strany reagujú na oznámenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o podaní správnych žalôb v súvislosti so záchrankovým tendrom.

Diaľničiari apelujú na motoristov: Toto dodržiavajte v tuneli Višňové!

Diaľničiari apelujú na motoristov: Toto dodržiavajte v tuneli Višňové!

DNES - 14:00Domáce

Prvé týždne prevádzky novootvoreného tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala preukázali jeho bezproblémový technický chod.

Vosveteit.sk
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležitéGmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP