Nový trik zlodejov: Túto chybu s kľúčom neopakujte!
- DNES - 20:05
- Svet
Ako zabrániť zlodejom, aby prenikli do vašej domácnosti? Neopakujte túto chybu s kľúčom v zámke.
Influencerka Ayamé upozorňuje na trik zlodejov, vďaka ktorému dokážu preniknúť do domácnosti aj cez zamknuté dvere. Ako uviedla vo videu zverejnenom na TikToku, v novembri 2025 jej ukradli značkovú kabelku, kým nebola doma. Za všetko mohla jedna chyba s kľúčom.
„Zamykajte si dvere a nenechávajte v nich kľúče,“ varuje Ayamé vo videu. „Včera večer sa mi vlámali do domu. Našťastie som v poriadku, dúfam, že nespravili nič desivé,“ spresnila s tým, že z domu jej zmizla značková kabelka.
Lupiči sa dostali dovnútra cez sklenený panel na predných vchodových dverách, tvrdí influencerka. „V podstate na týchto dverách urobili dieru skrutkovačom, rozbili sklo a potom našli kľúč z druhej strany zámky. Prepchali ruku cez otvor a odomkli si,“ vysvetlila Britka.
Ako ďalej vysvetlila Ayamé, kľúč nechala visieť v zámku predných dvier, lebo si myslela, že takto ich nik neotvorí pakľúčom. „Kľúč som nechala vo dverách, lebo mi napadlo, že ak je v nich, nik sa dnu nedostane z druhej strany. Ale oni rozbili sklo. Nenechávajte si kľúče vo dverách,“ dodala na záver.
Polícia odporúča svetlá a kamery
Ako neskôr uviedla influencerka pre portál Need To Know, po krádeži oplakala svoju ukradnutú tašku značky Louis Vuitton. „Plakala som za ňou... čo chcú robiť so starou taškou Louis Vuitton z roku 2006?“ pýtala sa.
Polícia Britke poradila, aby si doma nechávala rozsvietené aj počas svojej neprítomnosti, čo odradí zlodejov. Rovnako jej odporučili nainštalovanie bezpečnostných kamier. „Budem špehovať svoj vlastný dom. Kameru dám do každého rohu tejto budovy, lebo nikdy predtým som sa necítila taká ohrozená,“ uzavrela.
