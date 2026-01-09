  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 11.1.2026Meniny má Malvína
-3°Bratislava

Nový trik zlodejov: Túto chybu s kľúčom neopakujte!

  • DNES - 20:05
  • Svet
Nový trik zlodejov: Túto chybu s kľúčom neopakujte!

Ako zabrániť zlodejom, aby prenikli do vašej domácnosti? Neopakujte túto chybu s kľúčom v zámke.

Influencerka Ayamé upozorňuje na trik zlodejov, vďaka ktorému dokážu preniknúť do domácnosti aj cez zamknuté dvere. Ako uviedla vo videu zverejnenom na TikToku, v novembri 2025 jej ukradli značkovú kabelku, kým nebola doma. Za všetko mohla jedna chyba s kľúčom.

„Zamykajte si dvere a nenechávajte v nich kľúče,“ varuje Ayamé vo videu. „Včera večer sa mi vlámali do domu. Našťastie som v poriadku, dúfam, že nespravili nič desivé,“ spresnila s tým, že z domu jej zmizla značková kabelka.

Foto: tiktok.com/@ayame.p

Lupiči sa dostali dovnútra cez sklenený panel na predných vchodových dverách, tvrdí influencerka. „V podstate na týchto dverách urobili dieru skrutkovačom, rozbili sklo a potom našli kľúč z druhej strany zámky. Prepchali ruku cez otvor a odomkli si,“ vysvetlila Britka.

Ako ďalej vysvetlila Ayamé, kľúč nechala visieť v zámku predných dvier, lebo si myslela, že takto ich nik neotvorí pakľúčom. „Kľúč som nechala vo dverách, lebo mi napadlo, že ak je v nich, nik sa dnu nedostane z druhej strany. Ale oni rozbili sklo. Nenechávajte si kľúče vo dverách,“ dodala na záver.

Polícia odporúča svetlá a kamery

Ako neskôr uviedla influencerka pre portál Need To Know, po krádeži oplakala svoju ukradnutú tašku značky Louis Vuitton. „Plakala som za ňou... čo chcú robiť so starou taškou Louis Vuitton z roku 2006?“ pýtala sa.

@ayame.p

Another fun video from me. Please be safe and DO NOT LEAVE YOUR KEYS IN YOUR DOORS

♬ original sound - Ayamé

Polícia Britke poradila, aby si doma nechávala rozsvietené aj počas svojej neprítomnosti, čo odradí zlodejov. Rovnako jej odporučili nainštalovanie bezpečnostných kamier. „Budem špehovať svoj vlastný dom. Kameru dám do každého rohu tejto budovy, lebo nikdy predtým som sa necítila taká ohrozená,“ uzavrela.

Zdroj: Info.sk, DP, tiktok.com/@ayame.p, needtoknow.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ako spoznať klamára? 5 fráz, ktoré ho prezradia

Ako spoznať klamára? 5 fráz, ktoré ho prezradia

DNES - 18:46Zaujímavosti

Právny obhajca radí, ako v rozhovore spoznať, že niekto klame.

Čo s vami spraví mesiac bez alkoholu? Žena zverejnila fotky pred a po

Čo s vami spraví mesiac bez alkoholu? Žena zverejnila fotky pred a po

VČERA - 18:39Zaujímavosti

Oplatí sa na 30 dní abstinovať? Takéto účinky spozorujete na svojom výzore.

Bezpečnostný expert varuje: Pozor na tieto dve nastavenia Gmailu!

Bezpečnostný expert varuje: Pozor na tieto dve nastavenia Gmailu!

20:33 07.01.2026Zaujímavosti

Používatelia služby Gmail by si v záujme ochrany súkromia mali skontrolovať dvojicu nastavení.

Manžel Brigitte Bardotovej odhalil príčinu jej úmrtia

Manžel Brigitte Bardotovej odhalil príčinu jej úmrtia

13:01 07.01.2026Zaujímavosti

Paris Match pred pohrebom herečky odhalil príčinu jej úmrtia.

Vosveteit.sk
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
Bezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutiaBezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutia
5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami
Európska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom baleníEurópska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom balení
Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP