Česko zasiahlo intenzívne sneženie
- DNES - 14:40
- Praha
Česko v piatok zasiahlo intenzívne sneženie, ktoré na mnohých miestach od rána komplikuje dopravu.
V Prahe polícia eviduje desiatky nehôd, kamióny zablokovali viaceré cesty a mešká MHD. Problémy boli aj diaľniciach D1, D5, D6 a D8. Podľa meteorológov budú silné mrazy aj sneženie pokračovať aj cez víkend, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Intenzívne sneženie postupovalo podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) z Bavorska na juhozápad a následne severovýchod ČR a zasiahlo Karlovarský, Juhočeský, Úsťanský a Stredočeský kraj.
Výrazné problémy spôsobilo v hlavnom meste, kde kamióny počas dopoludnia zablokovali mnoho ciest, obmedzenia platili aj na Pražskom okruhu. Podľa servera Novinky.cz mešká MHD, keďže výhybky električiek zapadli snehom a na iných miestach uviazli v koľajach autá. Obmedzenia sa dotkli aj pražského letiska, ktoré pre husté sneženie obmedzilo počet príletov. Zrušené boli dva lety do Amsterdamu a Londýna.
Ťažkosti zažívali vodiči aj na ďalších miestach a tiež na diaľniciach, kde viaceré úseky na niekoľko hodín úplne zablokovali kamióny. Diaľnica D6 pri Hostiviciach neďaleko pražského letiska v smere na Karlove Vary bola uzavretá šesť hodín. Popoludní bola postupne sprejazdnená diaľnica D1, kde bola 13-kilometrová kolóna. Problémy tam spôsobili kamióny, ktoré pre šmykľavú vozovku nezvládli kopec. Uviaznuté kamióny spôsobili problémy aj na diaľnici D5, kde bolo niekoľko nehôd. Diaľnica D8 je pri Mělníku stále uzavretá.
Sneženie spôsobilo problémy aj v celoštátnej vlakovej a autobusovej doprave, niektoré spojenia naberali meškania.
Podľa meteorológov budú silné mrazy pokračovať a na horách sa očakáva sneženie. „V nedeľu ráno očakávame ranné minimá v rozmedzí -9 až -14 stupňov Celzia, pri dlhotrvajúcej malej oblačnosti a zoslabení vetra až -17 stupňov, v pondelok potom -10 až -15, v Čechách až okolo -17 stupňov Celzia,“ uviedol v piatok ČHMÚ na sieti X. Pre silný vietor a sypký sneh sa podľa meteorológov môžu od sobotného večera lokálne tvoriť snehové jazyky.
