Francúzsko pre Trumpove narodeniny preložilo summit G7
- DNES - 14:20
- Paríž
Francúzsko preložilo termín summitu štátov skupiny G7, aby sa vyhlo kolízii so zápasom MMA (zmiešané bojové umenia) pod hlavičkou organizácie UFC v Bielom dome na 80. narodeniny prezidenta Donalda Trumpa. Pre magazín Politico to potvrdili dva zdroje oboznámené s plánovaním summitu, píše TASR.
Francúzsko pôvodne oznámilo, že summit sa uskutoční od 14. do 16. júna v Évian-les-Bains pri Ženevskom jazere. Trump svoje jubilejné 80. narodeniny oslavuje 14. júna a pri tejto príležitosti plánuje v Bielom dome usporiadať „veľký UFC zápas“ pre 5000 divákov.
Summit G7 bol preto posunutý o jeden deň neskôr na 15. až 17. júna. Kancelária prezidenta Emmanuela Macrona odmietla potvrdiť, či zmena súvisí so zápasom v zmiešanom bojovom umení a uviedla len, že je to „výsledkom konzultácií s partnermi v G7“.
Česko zasiahlo intenzívne sneženie
Česko v piatok zasiahlo intenzívne sneženie, ktoré na mnohých miestach od rána komplikuje dopravu.
Von der Leyenová: Európa urobí pre obnovu Sýrie všetko, čo bude v jej silách
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok v Damasku vyhlásila, že Európa urobí pre obnovu a rekonštrukciu Sýrie všetko, čo je v jej silách.
Meloniová: Nastal čas, aby Európska únia začala hovoriť s Ruskom
Talianska premiérka Giorgia Meloniová súhlasí s francúzskym prezidentom, podľa ktorého by Európska únia mala byť pripravená na priame rokovania s Ruskom.
Kallasová: Ruský útok Orešnikom je jasnou eskaláciou a varovaním pre Európu
Ruský útok balistickou raketou stredného doletu Orešnik na ukrajinskú Ľvovskú oblasť je „jasnou eskaláciou... a varovaním pre Európu a Spojené štáty“, uviedla šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.