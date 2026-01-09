  • Články
PS: Prioritou v roku 2026 musí byť návrat k jasnej proeurópskej zahraničnej politike

  • DNES - 14:19
  • Bratislava
Najväčšou výzvou v zahraničnej politike SR v tomto roku je zastaviť jej rozklad a obnoviť dôveryhodnosť krajiny.

Prioritou do roku 2026 musí byť návrat k jednoznačnej a proeurópskej zahraničnej politike, obnova profesionálnej diplomacie a aktívna účasť na formovaní bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Len tak môžeme ostať bezpečnou, prosperujúcou a rešpektovanou krajinou. Pre TASR to uviedlo opozičné PS.

Svet sa rýchlo mení a rovnako sa mení aj bezpečnostná stratégia USA. Európa sa musí viac spoliehať sama na seba a posilňovať spoločnú obranu, technologickú suverenitu a ekonomickú odolnosť. Slovensko však pri kľúčových iniciatívach, ako je napríklad koalícia ochotných, dlhodobo chýba. To nie je náhoda, ale dôsledok vedomej politickej voľby Ficovej vlády, ktorá sa rozhodla stáť bokom v čase, keď sa láme budúcnosť Európy,“ skonštatovalo hnutie.

Minulý rok podľa neho naplno ukázal, že súčasná vláda v zahraničnej politike ťahá Slovensko k úpadku, medzinárodnej izolácii a odklonu od Európy. „V čase najvážnejšej bezpečnostnej krízy v Európe od druhej svetovej vojny sa Slovensko vzdalo aktívnej úlohy v Európskej únii a NATO. Spolu s Maďarskom sa zaradilo medzi čiernych pasažierov, ktorí profitujú zo spoločnej bezpečnosti a solidarity, no odmietajú niesť zodpovednosť. (...) Symbolom zlyhania sa stali aj vystúpenia premiéra na európskych samitoch,“ priblížilo PS. Skritizovalo aj zahraničné cesty premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy a Pekingu. „Ide o medzinárodnú hanbu a zradu slovenských národných záujmov, pretože to oslabuje našu bezpečnosť, ekonomiku aj dôveru partnerov,“ doplnilo.

Vzťahy Slovenska s kľúčovými partnermi v EÚ a NATO sa podľa PS v roku 2025 jasne zhoršili. SR podľa neho stratila povesť spoľahlivého a predvídateľného partnera. „Naši spojenci dodnes nevedia, či sa postavíme na stranu spoločných rozhodnutí, alebo ich budeme oslabovať či blokovať. Všimli si aj škandalózne verejné vyjadrenia našich predstaviteľov, ktoré urážajú svetových demokratických lídrov, relativizujú členstvo Slovenska v NATO alebo otvorene spochybňujú základné bezpečnostné záujmy krajiny,“ uviedlo hnutie.

Poukázalo tiež na systematické oslabenie ministerstva zahraničných vecí a diplomatickej služby. „Odchody skúsených diplomatov, nahrádzanie odbornosti politickou lojalitou a rozklad kontinuity viedli k strate dôvery partnerov. Kým sa minister doma fotí s veľvyslancami, zahraničné návštevy na najvyššej úrovni Slovensko obchádzajú,“ podotklo PS.

Za nedostatočné považuje aj zapojenie SR do globálnych a európskych tém. „Vedome sme sa vyhýbali zodpovednosti v kľúčových otázkach, predovšetkým v podpore Ukrajiny. Nejde pritom len o Ukrajinu, ide o bezpečnosť a ekonomickú budúcnosť Slovenska,“ dodalo hnutie.

Zdroj: Info.sk, TASR
