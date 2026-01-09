  • Články
Von der Leyenová: Európa urobí pre obnovu Sýrie všetko, čo bude v jej silách

  • DNES - 14:03
  • Damask
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok v Damasku vyhlásila, že Európa urobí pre obnovu a rekonštrukciu Sýrie všetko, čo je v jej silách.

Uviedla to po stretnutí s dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Von der Leyenová je najvyššie postavenou predstaviteľkou EÚ, ktorá krajinu navštívila po zvrhnutí autoritárskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024. V Damasku je spolu s predsedom Európskej rady Antóniom Costom v rámci regionálnej návštevy na Blízkom východe.

Európa urobí všetko, čo bude v jej silách, aby podporila obnovu a rekonštrukciu Sýrie,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X. Podľa sýrskej prezidentskej kancelárie sa rokovania zamerali na spoluprácu pri obnove, na humanitárne otázky a problematiku utečencov v Európe.

Návšteva predstaviteľov EÚ sa uskutočnila len niekoľko hodín po oznámení o zastavení bojov medzi vládnymi silami a kurdskými bojovníkmi v meste Aleppo na severe Sýrie.

Na situáciu reagovalo aj spoločné vyhlásenie EÚ a Jordánska, vydané po štvrtkovom summite a pred príchodom delegácie do Damasku, podľa ktorého „budeme pokračovať v spolupráci na podpore mierového, inkluzívneho a Sýrčanmi vedeného prechodu“.

Sýria sa snaží nájsť novú cestu po rokoch občianskej vojny, ktorú v roku 2011 vyvolalo násilné potlačenie prodemokratických protestov. Od pádu Asadovho režimu navštívilo Sýriu viacero predstaviteľov krajín EÚ a blok zrušil hospodárske sankcie zavedené počas jeho vlády. V marci EÚ prisľúbila takmer 2,5 miliardy eur na pomoc Sýrii v rokoch 2025 a 2026. Von der Leyenová a Costa v piatok zamierili aj do Libanonu.

Zdroj: Info.sk, TASR
