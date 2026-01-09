  • Články
Diaľničiari apelujú na motoristov: Toto dodržiavajte v tuneli Višňové!

  • DNES - 14:00
  • Bratislava/Višňové
Diaľničiari apelujú na motoristov: Toto dodržiavajte v tuneli Višňové!

Prvé týždne prevádzky novootvoreného tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala preukázali jeho bezproblémový technický chod.

Predstavitelia polície, hasičov a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa však na štvrtkovom (8. 1.) koordinačnom stretnutí zhodli na nutnosti zvýšenej opatrnosti motoristov pri prejazde tunelom. Informoval o tom odbor mediálnej komunikácie NDS.

Technológia, premenné dopravné značenia, kontrolné mechanizmy a všetko potrebné vybavenie tunela fungovali doteraz bez akýchkoľvek zásadných problémov. Podľa najvyšších predstaviteľov polície, záchranárov, hasičov a diaľničiarov spolupráca pri zaisťovaní bezpečnej dopravy v tuneli prebiehala maximálne efektívne, spoľahlivo a profesionálne.

Nedostatky sa ukázali v oblasti rešpektovania dopravných predpisov samotnými motoristami. „Zaznamenali sme množstvo prípadov, keď nezodpovední motoristi maximálnu povolenú rýchlosť alebo dočasne zníženú rýchlosť jednoducho nedodržiavali, čím dochádzalo k ohrozeniu ostatných šoférov. Rovnako aj v tuneli Višňové platia povinné vzdialenosti medzi vozidlami, ktoré sú určené dopravnými značkami,“ prízvukuje NDS.

Komplikované situácie nastali pri prejazdoch vozidiel zimnej údržby. „Pri prejazde ťažkých mechanizmov sú motoristi povinní dodržiavať pravidlá, ktoré im signalizuje značenie na vozidle. Ak je vozidlo označené svetelným X, je zakázané vozidlo predbiehať. V prípade, že je vozidlo označené svetelnou šípkou, predchádzanie je možné v smere svetelnej šípky,“ upozorňuje NDS.

Do tretice motoristi často nerešpektujú fakt, že stav vozovky v tuneli a pri výjazde z tunela nie je rovnaký. Kým v tuneli je vozovka suchá, pri výjazde z tunela vždy zodpovedá aktuálnemu počasiu, preto je podľa diaľničiarov dôležité prispôsobiť jazdu a vyhnúť sa možnej kolíznej situácii.

Zdroj: Info.sk, TASR
