Piatok, 9.1.2026
Trump chce zasiahnuť v Grónsku, toto sľubuje obyvateľom

Trump chce zasiahnuť v Grónsku, toto sľubuje obyvateľom

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chce presvedčiť obyvateľov Grónska, aby súhlasili s pripojením krajiny k Spojeným štátom.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje vyplatiť obyvateľom Grónska jednorazové finančné príspevky s cieľom presvedčiť ich, aby súhlasili s pripojením krajiny k Spojeným štátom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Podľa zdrojov sa diskutuje o čiastkach v rozpätí od 10.000 (8563 eur) do 100.000 dolárov osobu. To by zodpovedalo celkovej sume vo výške takmer 6 miliárd USD. Interné diskusie o jednorazových platbách sa v posledných dňoch zintenzívnili, uviedol jeden zo zdrojov. Biely dom potvrdil, že prezident Trump a jeho bezpečnostní poradcovia skúmajú, „ako by mohol potenciálny nákup vyzerať“.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa budúci týždeň stretne s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovovou, aby s ňou diskutoval o Grónsku. Trump dlhodobo vyhlasuje, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, ktoré je dánskym zámorským územím, z dôvodu národnej bezpečnosti. Dánsko, autonómna grónska vláda, Európska únia a viaceré európske krajiny Trumpove nároky odmietli.

Zdroj: Info.sk, TASR
