  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 9.1.2026Meniny má Alexej
-6°Bratislava

Meloniová: Nastal čas, aby Európska únia začala hovoriť s Ruskom

  • DNES - 13:18
  • Rím
Meloniová: Nastal čas, aby Európska únia začala hovoriť s Ruskom

Talianska premiérka Giorgia Meloniová súhlasí s francúzskym prezidentom, podľa ktorého by Európska únia mala byť pripravená na priame rokovania s Ruskom, ak americké snahy o sprostredkovanie mieru na Ukrajine neprinesú výsledok. TASR sa odvoláva na správu agentúry ANSA.

V tomto prípade si myslím, že Macron má pravdu. Myslím si, že nastal čas, aby EÚ hovorila s Ruskom. Ak sa Európa rozhodne hovoriť len s jednou z dvoch strán na bojisku, obávam sa, že jej prínos bude obmedzený,“ uviedla v piatok Meloniová na tlačovej konferencii s novinármi.

Upozornila, že prípadné rozhovory musia byť koordinované. „Problém je, kto by to mal robiť. Ak by sme urobili chybu a obnovili rozhovory s Ruskom nekoordinovane, urobili by sme láskavosť Putinovi. Posledná vec, ktorú chcem v živote urobiť, je láskavosť Putinovi,“ doplnila. Podľa nej by EÚ mala zvážiť vymenovanie osobitného vyslanca pre Ukrajinu.

Meloniová reagovala aj na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsku. „Stále neverím hypotéze, že Spojené štáty by podnikli vojenskú akciu s cieľom prevziať kontrolu nad Grónskom, s čím by som jednoznačne nesúhlasila,“ povedala. Zdôraznila, že takýto krok by nebol v záujme nikoho, ani samotného Washingtonu.

Talianska premiérka vyzvala NATO, aby venovalo väčšiu pozornosť arktickému regiónu a zabezpečilo v ňom „významnú prítomnosť“ spojencov s cieľom zachovať bezpečnosť a obmedziť vplyv nepriateľských aktérov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Česko zasiahlo intenzívne sneženie

Česko zasiahlo intenzívne sneženie

DNES - 14:40Zahraničné

Česko v piatok zasiahlo intenzívne sneženie, ktoré na mnohých miestach od rána komplikuje dopravu.

Francúzsko pre Trumpove narodeniny preložilo summit G7

Francúzsko pre Trumpove narodeniny preložilo summit G7

DNES - 14:20Zahraničné

Francúzsko preložilo termín summitu štátov skupiny G7, aby sa vyhlo kolízii so zápasom MMA pod hlavičkou organizácie UFC v Bielom dome na 80. narodeniny prezidenta Donalda Trumpa.

Von der Leyenová: Európa urobí pre obnovu Sýrie všetko, čo bude v jej silách

Von der Leyenová: Európa urobí pre obnovu Sýrie všetko, čo bude v jej silách

DNES - 14:03Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok v Damasku vyhlásila, že Európa urobí pre obnovu a rekonštrukciu Sýrie všetko, čo je v jej silách.

Kallasová: Ruský útok Orešnikom je jasnou eskaláciou a varovaním pre Európu

Kallasová: Ruský útok Orešnikom je jasnou eskaláciou a varovaním pre Európu

DNES - 13:11Zahraničné

Ruský útok balistickou raketou stredného doletu Orešnik na ukrajinskú Ľvovskú oblasť je „jasnou eskaláciou... a varovaním pre Európu a Spojené štáty“, uviedla šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.

Vosveteit.sk
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četochWhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP