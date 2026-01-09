Meloniová: Nastal čas, aby Európska únia začala hovoriť s Ruskom
- DNES - 13:18
- Rím
Talianska premiérka Giorgia Meloniová súhlasí s francúzskym prezidentom, podľa ktorého by Európska únia mala byť pripravená na priame rokovania s Ruskom, ak americké snahy o sprostredkovanie mieru na Ukrajine neprinesú výsledok. TASR sa odvoláva na správu agentúry ANSA.
„V tomto prípade si myslím, že Macron má pravdu. Myslím si, že nastal čas, aby EÚ hovorila s Ruskom. Ak sa Európa rozhodne hovoriť len s jednou z dvoch strán na bojisku, obávam sa, že jej prínos bude obmedzený,“ uviedla v piatok Meloniová na tlačovej konferencii s novinármi.
Upozornila, že prípadné rozhovory musia byť koordinované. „Problém je, kto by to mal robiť. Ak by sme urobili chybu a obnovili rozhovory s Ruskom nekoordinovane, urobili by sme láskavosť Putinovi. Posledná vec, ktorú chcem v živote urobiť, je láskavosť Putinovi,“ doplnila. Podľa nej by EÚ mala zvážiť vymenovanie osobitného vyslanca pre Ukrajinu.
Meloniová reagovala aj na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsku. „Stále neverím hypotéze, že Spojené štáty by podnikli vojenskú akciu s cieľom prevziať kontrolu nad Grónskom, s čím by som jednoznačne nesúhlasila,“ povedala. Zdôraznila, že takýto krok by nebol v záujme nikoho, ani samotného Washingtonu.
Talianska premiérka vyzvala NATO, aby venovalo väčšiu pozornosť arktickému regiónu a zabezpečilo v ňom „významnú prítomnosť“ spojencov s cieľom zachovať bezpečnosť a obmedziť vplyv nepriateľských aktérov.
Česko zasiahlo intenzívne sneženie
Česko v piatok zasiahlo intenzívne sneženie, ktoré na mnohých miestach od rána komplikuje dopravu.
Francúzsko pre Trumpove narodeniny preložilo summit G7
Francúzsko preložilo termín summitu štátov skupiny G7, aby sa vyhlo kolízii so zápasom MMA pod hlavičkou organizácie UFC v Bielom dome na 80. narodeniny prezidenta Donalda Trumpa.
Von der Leyenová: Európa urobí pre obnovu Sýrie všetko, čo bude v jej silách
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok v Damasku vyhlásila, že Európa urobí pre obnovu a rekonštrukciu Sýrie všetko, čo je v jej silách.
Kallasová: Ruský útok Orešnikom je jasnou eskaláciou a varovaním pre Európu
Ruský útok balistickou raketou stredného doletu Orešnik na ukrajinskú Ľvovskú oblasť je „jasnou eskaláciou... a varovaním pre Európu a Spojené štáty“, uviedla šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.