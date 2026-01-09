Kaliňák reagoval na tému Grónska: Ako vníma krok USA?
V súvislosti so situáciou s USA a Grónskom je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) dôležité sledovať vývoj rokovaní medzi Dánskom a Spojenými štátmi.
Otázkou podľa neho bude ich výsledok. Vyplýva to z jeho odpovede na novinársku otázku po piatkovom rokovaní vlády. Minister tiež zdôraznil, že ide o senzitívnu tému.
Kaliňák považuje USA za partnera NATO, ktorý si plnohodnotne uvedomuje jednotlivé pravidlá medzinárodného práva. „Ja vnímam, že Dánsko má svoje zmluvy so Spojenými štátmi, má tam vojenskú americkú základňu a že sa to bude diať prostredníctvom väčšej vojenskej prítomnosti spojenca u spojenca. Nemyslím si, že to bude urobené nejakou vyloďovacou inváziou Spojených štátov v Grónsku, o tom vážne pochybujem,“ povedal.
Trump po intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN povedal, že oficiálnym stanoviskom vlády USA je, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov. Biely dom tvrdí, že Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska a využitie americkej armády na dosiahnutie tohto cieľa je „vždy“ jednou z možností.
V súvislosti s Grónskom sa na budúci týždeň stretne americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s predstaviteľmi Dánska. Rubio podotkol, že USA majú záujem Grónsko kúpiť, nie si ho vojensky podmaniť. Už vo štvrtok (8. 1.) sa s poradcami Trumpa podľa agentúry AP stretli vyslanci Dánska a Grónska.
PS: Prioritou v roku 2026 musí byť návrat k jasnej proeurópskej zahraničnej politike
Najväčšou výzvou v zahraničnej politike SR v tomto roku je zastaviť jej rozklad a obnoviť dôveryhodnosť krajiny, uviedli predstavitelia hnutia PS.
Opozícia reaguje na žaloby Žilinku, opätovne kritizuje záchrankový tender
Opozičné strany reagujú na oznámenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o podaní správnych žalôb v súvislosti so záchrankovým tendrom.
Diaľničiari apelujú na motoristov: Toto dodržiavajte v tuneli Višňové!
Prvé týždne prevádzky novootvoreného tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala preukázali jeho bezproblémový technický chod.
Zrážka auta s cyklistom: Takmer došlo k tragédii
Polícia zdôrazňuje význam používania reflexných prvkov.