  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 9.1.2026Meniny má Alexej
-6°Bratislava

Kaliňák reagoval na tému Grónska: Ako vníma krok USA?

  • DNES - 13:15
  • Bratislava
Kaliňák reagoval na tému Grónska: Ako vníma krok USA?

V súvislosti so situáciou s USA a Grónskom je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) dôležité sledovať vývoj rokovaní medzi Dánskom a Spojenými štátmi.

Otázkou podľa neho bude ich výsledok. Vyplýva to z jeho odpovede na novinársku otázku po piatkovom rokovaní vlády. Minister tiež zdôraznil, že ide o senzitívnu tému.

Kaliňák považuje USA za partnera NATO, ktorý si plnohodnotne uvedomuje jednotlivé pravidlá medzinárodného práva. „Ja vnímam, že Dánsko má svoje zmluvy so Spojenými štátmi, má tam vojenskú americkú základňu a že sa to bude diať prostredníctvom väčšej vojenskej prítomnosti spojenca u spojenca. Nemyslím si, že to bude urobené nejakou vyloďovacou inváziou Spojených štátov v Grónsku, o tom vážne pochybujem,“ povedal.

Trump po intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN povedal, že oficiálnym stanoviskom vlády USA je, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov. Biely dom tvrdí, že Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska a využitie americkej armády na dosiahnutie tohto cieľa je „vždy“ jednou z možností.

V súvislosti s Grónskom sa na budúci týždeň stretne americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s predstaviteľmi Dánska. Rubio podotkol, že USA majú záujem Grónsko kúpiť, nie si ho vojensky podmaniť. Už vo štvrtok (8. 1.) sa s poradcami Trumpa podľa agentúry AP stretli vyslanci Dánska a Grónska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Prioritou v roku 2026 musí byť návrat k jasnej proeurópskej zahraničnej politike

PS: Prioritou v roku 2026 musí byť návrat k jasnej proeurópskej zahraničnej politike

DNES - 14:19Domáce

Najväčšou výzvou v zahraničnej politike SR v tomto roku je zastaviť jej rozklad a obnoviť dôveryhodnosť krajiny, uviedli predstavitelia hnutia PS.

Opozícia reaguje na žaloby Žilinku, opätovne kritizuje záchrankový tender

Opozícia reaguje na žaloby Žilinku, opätovne kritizuje záchrankový tender

DNES - 14:07Domáce

Opozičné strany reagujú na oznámenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o podaní správnych žalôb v súvislosti so záchrankovým tendrom.

Diaľničiari apelujú na motoristov: Toto dodržiavajte v tuneli Višňové!

Diaľničiari apelujú na motoristov: Toto dodržiavajte v tuneli Višňové!

DNES - 14:00Domáce

Prvé týždne prevádzky novootvoreného tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala preukázali jeho bezproblémový technický chod.

Zrážka auta s cyklistom: Takmer došlo k tragédii

Zrážka auta s cyklistom: Takmer došlo k tragédii

DNES - 12:20Domáce

Polícia zdôrazňuje význam používania reflexných prvkov.

Vosveteit.sk
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četochWhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP