Kallasová: Ruský útok Orešnikom je jasnou eskaláciou a varovaním pre Európu
- DNES - 13:11
- Brusel
Ruský útok balistickou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska) na ukrajinskú Ľvovskú oblasť je „jasnou eskaláciou... a varovaním pre Európu a Spojené štáty“. Na sociálnych sieťach to v piatok uviedla šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová, píše TASR.
„Údajné použitie rakety Orešnik Ruskom je jasnou eskaláciou voči Ukrajine a má slúžiť ako varovanie pre Európu a USA,“ napísala Kallasová. „Putin nechce mier, ruská odpoveď na diplomaciu je viac rakiet a ničenia. Tento smrtiaci vzorec rozsiahlych ruských útokov sa bude opakovať, kým nepomôžeme Ukrajine prelomiť ho,“ pokračovala.
Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno potvrdilo, že v reakcii na údajný ukrajinský dronový útok na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina z konca decembra v noci na piatok zaútočilo na ciele na Ukrajine okrem iných zbraní aj balistickou raketou Orešnik.
Ruská armáda Orešnik naostro prvýkrát použila s nebojovými hlavicami 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.
