Pápež: Multilateralizmus je v kríze, do módy sa opäť dostala vojna

Pápež Lev XIV. v piatok vyjadril obavy z aktuálnej situácie v Karibiku a odsúdil používanie vojenskej sily krajinami, ktoré chcú takýmto spôsobom dosiahnuť svoje ciele.

Za obzvlášť znepokojujúce označil oslabenie medzinárodných organizácií a multilateralizmu, ku ktorému dochádza v čase viacerých globálnych konfliktov. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a ANSA.

Diplomacia, ktorá sa usiluje o dialóg a konsenzus medzi všetkými stranami, je nahrádzaná diplomaciou založenou na sile, či už jednotlivcov alebo skupín spojencov,“ povedala hlava katolíckej cirkvi v prejave k diplomatom vo Vatikáne. Lev XIV. tiež upozornil, že sa hrubo porušuje zásada zavedená po druhej svetovej vojne, ktorá zakazuje štátom používať silu s cieľom narušiť hranice iných krajín.

Pápež upozornil najmä na eskaláciu napätia v Karibiku, pričom udalosti vo Venezuele, odkiaľ Spojené štáty minulú sobotu po vojenskom zásahu odvliekli prezidenta Nicolása Madura s manželkou, sú podľa neho dôvodom na mimoriadne obavy.

Pontifex sa vyjadril aj k aktuálnej situácii v Palestíne, kde pokračuje humanitárna kríza v Pásme Gazy a napätie pretrváva aj na Západnom brehu Jordánu. „Je smutné, že na Západnom brehu dochádza k nárastu násilia voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu, ktoré má právo žiť v mieri vo svojej vlastnej krajine,“ uviedol a dodal, že aj civilistom v Gaze by mala byť zabezpečená „budúcnosť trvalého mieru a spravodlivosti v ich vlastnej krajine“.

