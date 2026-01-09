V riadení Katolíckej cirkvi nastanú zmeny
- DNES - 12:23
- Vatikán
Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyhlásil, že má v úmysle každoročne zvolávať na spoločné stretnutie kardinálov z celého sveta.
Naznačil tým nový štýl riadenia Katolíckej cirkvi vrátane pravidelných konzultácií s jej najvyššími predstaviteľmi. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Na konci prvého konzistória Lev XIV. požiadal kardinálov, aby sa koncom júna v predvečer sviatku sv. Petra a Pavla vrátili do Ríma na druhé zasadnutie a potom sa bude každoročne konať počas troch až štyroch dní, uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni.
Pápež František sa pri riadení katolíckej cirkvi do značnej miery vyhýbal konzistóriám a kardinálskemu kolégiu ako celku. Namiesto toho si osobne vybral skupinu deviatich kardinálov, s ktorými sa stretával každých niekoľko mesiacov vo Vatikáne. Ešte pred konkláve kardináli vyzvali nového pápeža (v tom čase nebolo známe, kto ním bude), aby zvolával pravidelné konzistóriá a mohli mu radiť v naliehavých otázkach, ktorým cirkev čelí.
Lev XIV. dal jasne najavo, že si vypočul ich sťažnosti. Prvé konzistórium zvolal deň po ukončení Svätého roka 2025, čo v istom zmysle signalizuje zmeny počas jeho pontifikátu. Po konzistóriu povedal, že katolícku cirkev vidí ako misijnú a otvorenú svetu, ktorá „nehľadí len na seba“ a musí prinášať evanjelium všetkým ľuďom.
Arcibiskup Johannesburgu v Južnej Afrike kardinál Stefen Brislin povedal, že stretnutie tento týždňa umožnilo kardinálom navzájom sa spoznať, keďže mnohí pochádzajú zo vzdialených krajín a len zriedka cestujú do Ríma. Počas stretnutí pred konkláve sa kardináli sťažovali, že sa navzájom nepoznajú, čo pre niektorých predstavovalo problém aj pri výbere budúceho pápeža.
Meloniová: Nastal čas, aby Európska únia začala hovoriť s Ruskom
Talianska premiérka Giorgia Meloniová súhlasí s francúzskym prezidentom, podľa ktorého by Európska únia mala byť pripravená na priame rokovania s Ruskom.
Kallasová: Ruský útok Orešnikom je jasnou eskaláciou a varovaním pre Európu
Ruský útok balistickou raketou stredného doletu Orešnik na ukrajinskú Ľvovskú oblasť je „jasnou eskaláciou... a varovaním pre Európu a Spojené štáty“, uviedla šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.
Pápež: Multilateralizmus je v kríze, do módy sa opäť dostala vojna
Pápež Lev XIV. v piatok vyjadril obavy z aktuálnej situácie v Karibiku a odsúdil používanie vojenskej sily krajinami, ktoré chcú takýmto spôsobom dosiahnuť svoje ciele.
Pavel: Turek adoroval nacistické Nemecko a zľahčoval násilné činy
Český prezident v liste vysvetlil dôvody, pre ktoré nevymenoval Filipa Turka za ministra.