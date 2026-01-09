Zrážka auta s cyklistom: Takmer došlo k tragédii
Polícia zdôrazňuje význam používania reflexných prvkov.
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala vo štvrtok (8. 1.) v podvečerných hodinách na ceste druhej triedy medzi obcami Tomášikovo a Jahodná v okrese Galanta. Vodič osobného auta narazil do cyklistu, ktorý išiel v rovnakom smere jazdy a nemal zapnuté osvetlenie. Cyklista utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie v nemocnici. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Dychová skúška u vodiča aj cyklistu prítomnosť alkoholu nepotvrdila. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania. „Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že zimné podmienky a skoré stmievanie zvyšujú riziko vážnych dopravných nehôd, pričom najohrozenejšími účastníkmi cestnej premávky sú chodci a cyklisti. Za zníženej viditeľnosti, dažďa, sneženia či tmy sú pre vodičov často ťažko viditeľní,“ ozrejmili policajti.
Súčasne pripomínajú význam používania reflexných prvkov, ktoré môžu výrazne zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov. „Cyklisti by nemali zabúdať na povinné osvetlenie bicykla a v zimnom období zvážiť jazdu v úsekoch, kde sa na krajnici nachádza sneh alebo ľad. Chodcom odporúčajú využívať chodníky, prípadne sa pohybovať po ľavej strane vozovky a zvýšiť opatrnosť pri prechádzaní cez cestu,“ doplnili.
Kaliňák reagoval na tému Grónska: Ako vníma krok USA?
V súvislosti so situáciou s USA a Grónskom je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka dôležité sledovať vývoj rokovaní medzi Dánskom a Spojenými štátmi.
Grendel: Vyzývame ÚVO, aby v súvislosti s rekonštrukciou Kukurice konal
Hnutie Slovensko vidí pri rekonštrukcii viacero pochybení.
Rekord vo Vígľaši-Pstruši: Takúto teplotu tam namerali
Meteorológovia namerali počas noci na piatok najnižšiu teplotu za uplynulých päť rokov.
Žilinka podá vo veci záchrankového tendra správne žaloby
Minister zdravotníctva Kamil Šaško nevyhovel protestom generálneho prokurátora Maroša Žilinku vo veci záchrankového tendra.