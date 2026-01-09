SaS: Energopomoc je naďalej chaotická, problémy čakajú ľudí najmä pri teple
- DNES - 12:19
- Bratislava
V novom systéme štátnej energopomoci je naďalej chaos a ľudia nevedia vyriešiť s ňou súvisiace problémy. Najväčší problém pritom budú mať v prípade zvýšených cien tepla.
Tie budú musieť najprv zaplatiť v plnej výške a potom dúfať, že im príde od štátu energošek, ktorý by im časť nákladov vykompenzoval. Upozornili na to v piatok predstavitelia opozičnej SaS.
„Celé to pripomína začarovaný kruh, ktorý nám tu vzniká. Ak máte nejaký problém s energopomocou, zavoláte si na infolinku a tam vás pošlú na klientske centrum. Na klientskom centre vám dajú formulár, ktorý máte priniesť na Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Ale keďže ministerstvo je po hackerskom útoku stále nefunkčné, na klientskom centre nič nevybavíte, váš problém s energopomocou naďalej ostáva. Kruh sa uzatvoril a môžete začať odznova,“ zhodnotil poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Karol Galek.
Najdramatickejší vplyv na ľudí očakáva v prípade cien tepla. Kým ceny elektriny a plynu budú upravené o štátnu pomoc priamo na faktúrach, pri teple to tak nebude a ľudia budú platiť plnú zvýšenú cenu. Až následne by mali dostať pomoc vo forme energošeku. Opozičný poslanec poukázal na veľmi rozdielne a v niektorých prípadoch dramatické nárasty cien pri porovnaní rôznych miest na Slovensku. V niektorých vzrastú približne o tretinu, v Bratislave nárast predstavuje 64 % a napríklad v Kežmarku dokonca 163 %.
Ľudí, ktorí prepadnú sitom energopomoci, bude podľa Galeka viac ako pôvodne avizovaných 10 %. Dôvodom je chybovosť celého systému. „To sú tie nesprávne spárované databázy, na ktoré sme ministerku od začiatku upozorňovali, že nebude možné spárovať 400 databáz. Ukázalo sa, že sme naozaj mali pravdu a ministerka sa teraz spolieha len na to, že sa to nejako utrasie. A keď sa ľudia budú domáhať energopomoci, prídu na klientske centrum a možno naozaj neuspejú, pretože nebude fungovať systém,“ dodal.
Podľa SaS je za tieto problémy zodpovedná „neviditeľná“ ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorá nedokázala za dva roky pripraviť fungujúci systém adresnej energopomoci. Opozičná strana preto vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby vyvodil politickú zodpovednosť a ministerku z funkcie odvolal.
