Trump tvrdí, že zrušil plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele
- DNES - 12:12
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zrušil pôvodne plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele, pretože Caracas začal s Washingtonom spolupracovať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters.
„Venezuela prepúšťa veľké množstvo politických väzňov ako znak ‚hľadania mieru’. Toto je veľmi dôležité a múdre gesto. USA a Venezuela spolupracujú dobre, obzvlášť pokiaľ ide o obnovu ich ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Vďaka tejto spolupráci som zrušil pôvodne očakávanú druhú vlnu útokov, ktorá zrejme nebude potrebná,“ napísal americký prezident na sociálnej sieti Truth Social.
„Všetky lode zostanú na svojich miestach z bezpečnostných dôvodov,“ pokračoval Trump. Oznámil tiež, že Spojené štáty investujú najmenej 100 miliárd dolárov do veľkých ropných spoločností a ešte v piatok bude rokovať s ich zástupcami.
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, Maduro tvrdí, že je nevinný.
Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
Kallasová: Ruský útok Orešnikom je jasnou eskaláciou a varovaním pre Európu
Ruský útok balistickou raketou stredného doletu Orešnik na ukrajinskú Ľvovskú oblasť je „jasnou eskaláciou... a varovaním pre Európu a Spojené štáty“, uviedla šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.
Pápež: Multilateralizmus je v kríze, do módy sa opäť dostala vojna
Pápež Lev XIV. v piatok vyjadril obavy z aktuálnej situácie v Karibiku a odsúdil používanie vojenskej sily krajinami, ktoré chcú takýmto spôsobom dosiahnuť svoje ciele.
Pavel: Turek adoroval nacistické Nemecko a zľahčoval násilné činy
Český prezident v liste vysvetlil dôvody, pre ktoré nevymenoval Filipa Turka za ministra.
V riadení Katolíckej cirkvi nastanú zmeny
Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyhlásil, že má v úmysle každoročne zvolávať na spoločné stretnutie kardinálov z celého sveta.