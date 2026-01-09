Chameneí obvinil demonštrantov, že konajú v mene Trumpa
- DNES - 11:50
- Teherán
Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v piatok obvinil protestujúcich, že konajú v mene amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa neho útočia na verejný majetok a Teherán nebude tolerovať ľudí pôsobiacich ako „žoldnieri pre cudzincov“. Občanov Iránu vyzval na jednotu, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Islamská republika podľa Chameneího neustúpi pred protestujúcimi a označil ich za vandalov a sabotérov. Ruky Trumpa „sú zašpinené krvou“ viac ako tisíc Iráncov dodal s tým, že americký líder bude „zvrhnutý“ rovnako ako cisárska dynastia, ktorá vládla v Iráne až do revolúcie v roku 1979.
Spojené štáty by podľa neho mali riešiť vlastné problémy. Trump v nedávnom rozhovore pohrozil Iránu tvrdým zásahom v prípade zabíjania demonštrantov.
Rozsiahle demonštrácie sa začali 28. decembra v Teheráne a postupne sa rozšírili do všetkých provincií krajiny. Ich dôvodom je prudký pokles hodnoty iránskej meny. Začiatkom roka 2026 výmenný kurz za jeden dolár výrazne prekročil 1,4 milióna rialov, pred islamskou revolúciou v roku 1979 to bolo približne 70 rialov.
Iránska vláda už pred najnovšími protestami vzdorovala vážnej hospodárskej kríze spôsobenej dlhodobými medzinárodnými sankciami a zároveň sa spamätávala z júnovej vojny s Izraelom. Na najväčšie demonštrácie za uplynulé tri roky reagovala odpojením internetu a medzinárodných telefónnych hovorov, čo sťažuje kontakt medzi občanmi. Podľa iránskej organizácie pre ľudské práva IHRNGO bolo počas protestov zabitých už najmenej 45 demonštrantov vrátane a stovky osôb úrady zadržali.
Kallasová: Ruský útok Orešnikom je jasnou eskaláciou a varovaním pre Európu
Ruský útok balistickou raketou stredného doletu Orešnik na ukrajinskú Ľvovskú oblasť je „jasnou eskaláciou... a varovaním pre Európu a Spojené štáty“, uviedla šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.
Pápež: Multilateralizmus je v kríze, do módy sa opäť dostala vojna
Pápež Lev XIV. v piatok vyjadril obavy z aktuálnej situácie v Karibiku a odsúdil používanie vojenskej sily krajinami, ktoré chcú takýmto spôsobom dosiahnuť svoje ciele.
Pavel: Turek adoroval nacistické Nemecko a zľahčoval násilné činy
Český prezident v liste vysvetlil dôvody, pre ktoré nevymenoval Filipa Turka za ministra.
V riadení Katolíckej cirkvi nastanú zmeny
Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyhlásil, že má v úmysle každoročne zvolávať na spoločné stretnutie kardinálov z celého sveta.
Trump tvrdí, že zrušil plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že zrušil pôvodne plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele, pretože Caracas začal s Washingtonom spolupracovať.