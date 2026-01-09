Pozor, muž so samopalom: Polícia riešila ozbrojeného muža v bytovke
- DNES - 11:40
- Pardubice
Polícia použila voči ozbrojenému mužovi donucovacie prostriedky.
Policajti z českých Pardubíc zasahovali v bytovom dome, kde sa mal nachádzať ozbrojený muž. Informovala o tom hovorkyňa českej polície Iveta Kopecká s tým, že k incidentu došlo ešte v pondelok (5. 1.) večer.
Oznámenie o ozbrojenom mužovi mal polícii podať jeho sused. Ten mu mal zaklopať na dvere bytu, pričom ho chcel požiadať o stlmenie hlasnej hudby. „Ten (sused – pozn. red.) však otvoril so samopalom v ruke a pomaly vychádzal von z bytu smerom za ním,“ informovala Kopecká.
Oznamovateľ sa ozbrojeného muža zľakol a vrátil sa do svojho bytu. Následne kontaktoval políciu, ktorá na miesto vyslala všetky dostupné hliadky vrátane policajného veliteľa.
Ozbrojenca spacifikovali
Polícia po príchode na miesto vyhľadala poschodie a byt, v ktorom mal ozbrojený muž bývať. „Po získaní prvotných informácií sa vydali k bytu podozrivého, ktorého našli na chodbe pred svojím bytom so samopalom zaveseným na chrbte a nožom v ruke,“ informovala Kopecká.
Voči 38-ročnému ozbrojencovi na mieste použili donucovacie prostriedky a následne ho zadržali. Mužovi po zadržaní namerali takmer 2,5 promile alkoholu v dychu, pozitívny bol aj test na drogy.
Polícia zaistila aj mužovu zbraň. Podľa prvotných informácií má ísť o nefunkčnú útočnú pušku vzor 58, ktorú odoslali na expertízu.
Foto: policie.gov.cz
„Policajti vo veci začali úkony trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečné vyhrážanie,“ dodala Kopecká.
