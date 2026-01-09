  • Články
Rekord vo Vígľaši-Pstruši: Takúto teplotu tam namerali

Meteorológovia namerali počas noci na piatok najnižšiu teplotu za uplynulých päť rokov.

Vo Vígľaši-Pstruši bolo ráno mínus 25,6 stupňa Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti. Ďalšia noc bude síce tiež mrazivá, ale podľa SHMÚ ani zďaleka nie tak ako táto.

Zhruba na polovici územia teplota poklesla pod mínus 15 stupňov Celzia, lokálne, najmä na strednom Slovensku, bolo aj pod mínus 20 stupňov Celzia. Najnižšie teplota poklesla vo Vígľaši-Pstruši, kde sme ráno podľa operatívnych údajov namerali mínus 25,6 stupňa Celzia. Takto nízka teplota sa v sieti našich staníc nevyskytla od 13. 2. 2021, keď bolo v Hajnáčke na juhu stredného Slovenska mínus 26,6 stupňa Celzia,“ napísali meteorológovia.

Mrazivo bolo aj na juhovýchode Podunajskej nížiny, v Mužli namerali pod mínus 20 stupňov Celzia. „Teplejšie, len okolo mínus 7 stupňov Celzia, zostalo na krajnom juhozápade, kde chýba snehová pokrývka a bol tu relatívne najteplejší vzduch, a taktiež na severovýchode krajiny, kde sa v noci nevyjasnilo a zostala tam nízka oblačnosť,“ priblížil SHMÚ.

Už teraz pribudla na západnom a strednom Slovensku oblačnosť teplého frontu a západným Slovenskom začína postupovať ďalej na východ už aj zrážkové pásmo. „To je však relatívne slabé a navyše sa bude aj rozpadávať,“ uviedli meteorológovia s tým, že očakávajú len do troch centimetrov snehu. Vo východnej polovici sa miestami zrážky ani nevyskytnú.

Zdroj: Info.sk, TASR
