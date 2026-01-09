  • Články
  DNES - 10:53
  Bratislava
Šutaj Eštok pripúšťa optimalizáciu úradov, tieto dva by sa mohli spojiť

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vidí v rámci konsolidácie vo verejnej a štátnej správe priestor na optimalizáciu viacerých úradov.

Diskutuje sa podľa neho aj o spojení Protimonopolného úradu (PMÚ) SR a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) do jedného nového úradu. Vyplýva to z vyjadrenia Šutaja Eštoka pred piatkovým rokovaním vlády.

My sme to signalizovali už v minulom roku, že v rámci konsolidácie je vo verejnej a štátnej správe priestor na to, aby sa zoptimalizovali viaceré úrady. Nie je žiadnym tajomstvom, že sa debata viedla najmä o ÚVO a PMÚ. (...) Mne dáva racio, aby sa tieto úrady spojili možno do jedného nezávislého úradu,“ skonštatoval minister. Upozornil pritom na to, že napríklad v Česku funguje Úrad na ochranu hospodárskej súťaže.

Téma optimalizácie úradov bude podľa neho predmetom koaličných rokovaní. „Ak chceme hovoriť o škrtaní v rámci štátu a štíhlejšom štáte, tak sú tu inštitúcie, ktoré vytvárajú priestor na túto debatu,“ dodal.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) označil zámer zlučovania niektorých úradov za správny. Argumentoval, že v súčasnosti je v SR pomerne dosť inštitúcií a takýto krok by ušetril finančné prostriedky. Avizoval, že aj jeho rezort bude pravdepodobne tento rok viaceré inštitúcie zlučovať. „To znamená, že to, čo robili dve či tri inštitúcie, bude robiť jedna,“ povedal.

Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) by považoval spájanie úradov s rovnakou agendou za rozumný krok v rámci konsolidácie a šetrenia. Avizoval zlúčenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
