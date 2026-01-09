  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 9.1.2026Meniny má Alexej
-6°Bratislava

Ukrajina: Rozsiahly útok Moskvy predstavuje hrozbu pre Európu a testuje NATO

  • DNES - 10:24
  • Kyjev
Ukrajina: Rozsiahly útok Moskvy predstavuje hrozbu pre Európu a testuje NATO

Rusko zaútočilo na Ukrajinu v noci na piatok tromi desiatkami rakiet a 242 dronmi, pričom bolo poškodených 20 obytných budov, uviedli ukrajinské vzdušné sily.

Ukrajinské vzdušné sily upresnili, že Moskva zaútočila 36 raketami a 242 dronmi rôzneho typu, pričom protivzdušná obrana zneškodnila 226 dronov a 18 rakiet. Zahynuli pri tom štyri osoby v Kyjeve a došlo k poškodeniu 20 obytných budov, poškodená bola aj ambasáda Kataru. Ukrajina vyhlásila, že útok predstavuje hrozbu pre Európu a testuje spojencov Kyjeva.

„Takýto útok v blízkosti hraníc EÚ a NATO je závažnou hrozbou pre bezpečnosť európskeho kontinentu a testuje transatlantické spoločenstvo. Požadujeme silnú odpoveď na ľahkovážne ruské kroky,“ napísal minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha na sociálnych sieťach.

„Je potrebné, aby svet jasne zareagoval, predovšetkým ale Spojené štáty, pretože Rusko naozaj vníma ich signály,“ vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Rusko musí dostať znamenie, že je jeho povinnosťou zamerať sa na diplomaciu, a musí pocítiť dôsledky zakaždým, keď sa sústredí na zabíjanie a ničenie infraštruktúry,“ zdôraznil.

Moskva vyhlásila, že nasadila raketu Orešnik v reakcii na decembrový dronový útok na sídlo prezidenta Vladimira Putina. Ukrajina poprela svoju zodpovednosť za útok, keďže ani podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa k tomuto incidentu nedošlo. „Je absurdné, že Rusko sa pokúša obhájiť svoj útok falošným úderom na Putinovu rezidenciu, ktorý sa nikdy ani nestal,“ skonštatoval Sybiha.

Raketa Orešnik cielila na „objekty infraštruktúry“ v západoukrajinskom meste Ľvov neďaleko hraníc s Poľskom, píše AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pozor, muž so samopalom: Polícia riešila ozbrojeného muža v bytovke

Pozor, muž so samopalom: Polícia riešila ozbrojeného muža v bytovke

DNES - 11:40Zahraničné

Polícia použila voči ozbrojenému mužovi donucovacie prostriedky.

Trump písal list Orbánovi, toto mu poprial

Trump písal list Orbánovi, toto mu poprial

DNES - 9:59Zahraničné

Šéf maďarskej vlády zverejnil list na svojom Facebooku.

Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu z EÚ aj proti prijatiu eura

Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu z EÚ aj proti prijatiu eura

DNES - 9:54Zahraničné

Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu Poľska z Európskej únie aj proti prijatiu eura.

Znížená šanca na primeraný dôchodok ohrozuje najmä ženy, vyplýva z prieskumu

Znížená šanca na primeraný dôchodok ohrozuje najmä ženy, vyplýva z prieskumu

DNES - 8:34Zahraničné

Väčšina ľudí vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku sa domnieva, že štátny dôchodkový systém v ich krajine pre nich nie je či nebude dostatočne štedrý.

Vosveteit.sk
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četochWhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP