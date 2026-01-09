Ukrajina: Rozsiahly útok Moskvy predstavuje hrozbu pre Európu a testuje NATO
- DNES - 10:24
- Kyjev
Rusko zaútočilo na Ukrajinu v noci na piatok tromi desiatkami rakiet a 242 dronmi, pričom bolo poškodených 20 obytných budov, uviedli ukrajinské vzdušné sily.
Ukrajinské vzdušné sily upresnili, že Moskva zaútočila 36 raketami a 242 dronmi rôzneho typu, pričom protivzdušná obrana zneškodnila 226 dronov a 18 rakiet. Zahynuli pri tom štyri osoby v Kyjeve a došlo k poškodeniu 20 obytných budov, poškodená bola aj ambasáda Kataru. Ukrajina vyhlásila, že útok predstavuje hrozbu pre Európu a testuje spojencov Kyjeva.
„Takýto útok v blízkosti hraníc EÚ a NATO je závažnou hrozbou pre bezpečnosť európskeho kontinentu a testuje transatlantické spoločenstvo. Požadujeme silnú odpoveď na ľahkovážne ruské kroky,“ napísal minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha na sociálnych sieťach.
„Je potrebné, aby svet jasne zareagoval, predovšetkým ale Spojené štáty, pretože Rusko naozaj vníma ich signály,“ vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Rusko musí dostať znamenie, že je jeho povinnosťou zamerať sa na diplomaciu, a musí pocítiť dôsledky zakaždým, keď sa sústredí na zabíjanie a ničenie infraštruktúry,“ zdôraznil.
Moskva vyhlásila, že nasadila raketu Orešnik v reakcii na decembrový dronový útok na sídlo prezidenta Vladimira Putina. Ukrajina poprela svoju zodpovednosť za útok, keďže ani podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa k tomuto incidentu nedošlo. „Je absurdné, že Rusko sa pokúša obhájiť svoj útok falošným úderom na Putinovu rezidenciu, ktorý sa nikdy ani nestal,“ skonštatoval Sybiha.
Raketa Orešnik cielila na „objekty infraštruktúry“ v západoukrajinskom meste Ľvov neďaleko hraníc s Poľskom, píše AFP.
Pozor, muž so samopalom: Polícia riešila ozbrojeného muža v bytovke
Polícia použila voči ozbrojenému mužovi donucovacie prostriedky.
Trump písal list Orbánovi, toto mu poprial
Šéf maďarskej vlády zverejnil list na svojom Facebooku.
Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu z EÚ aj proti prijatiu eura
Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu Poľska z Európskej únie aj proti prijatiu eura.
Znížená šanca na primeraný dôchodok ohrozuje najmä ženy, vyplýva z prieskumu
Väčšina ľudí vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku sa domnieva, že štátny dôchodkový systém v ich krajine pre nich nie je či nebude dostatočne štedrý.