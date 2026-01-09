Zrážka osobného auta s kamiónom: Cesta zostala neprejazdná
Na mieste zasahovali leteckí záchranári.
Cesta I/9 neďaleko Janovej Lehoty v okrese Žiar nad Hronom je aktuálne pre dokumentovanie dopravnej nehody osobného vozidla a kamióna a odstraňovania jej následkov neprejazdná. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia s tým, že predpokladaný čas uzávery je aktuálne približne dve hodiny.
„Predbežné informácie z miesta nehody hovoria o jednej zranenej osobe, ktorú leteckí záchranári transportovali do nemocnice,“ uviedla polícia s tým, že na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Vzhľadom na to, že obchádzka nie je možná, polícia vodičov upozorňuje, ak je to možné, aby zvolili inú trasu alebo rátali s týmto obmedzením.
