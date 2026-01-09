Trump písal list Orbánovi, toto mu poprial
- DNES - 9:59
- Budapešť
Šéf maďarskej vlády zverejnil list na svojom Facebooku.
Americký prezident Donald Trump napísal list maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, v ktorom mu zaprial veľa šťastia v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Tie sa v krajine uskutočnia už v apríli. List šéf maďarskej vlády zverejnil v piatok na svojom Facebooku, informuje TASR.
Trump v liste odoslanom ešte 10. decembra pripomenul, že sa s Orbánom v novembri stretol v Bielom dome. Súčasné americko-maďarské vzťahy podľa neho zažívajú svoj „zlatý vek“ a s Budapešťou chce Trump naďalej spolupracovať v oblastiach ako obrana, energetika a ilegálna migrácia.
Orbánovi sa americký prezident poďakoval za pozvanie do Maďarska a uviedol, že jeho tím bude v kontakte s maďarskou vládou v súvislosti s plánovaním takejto návštevy. „Ešte raz ďakujem za Vaše priateľstvo a podporu. Želám Vám tiež veľa šťastia vo volebnej kampani,“ napísal Trump.
