  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 9.1.2026Meniny má Alexej
-6°Bratislava

Trump písal list Orbánovi, toto mu poprial

  • DNES - 9:59
  • Budapešť
Trump písal list Orbánovi, toto mu poprial

Šéf maďarskej vlády zverejnil list na svojom Facebooku.

Americký prezident Donald Trump napísal list maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, v ktorom mu zaprial veľa šťastia v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Tie sa v krajine uskutočnia už v apríli. List šéf maďarskej vlády zverejnil v piatok na svojom Facebooku, informuje TASR.

Trump v liste odoslanom ešte 10. decembra pripomenul, že sa s Orbánom v novembri stretol v Bielom dome. Súčasné americko-maďarské vzťahy podľa neho zažívajú svoj „zlatý vek“ a s Budapešťou chce Trump naďalej spolupracovať v oblastiach ako obrana, energetika a ilegálna migrácia.

Orbánovi sa americký prezident poďakoval za pozvanie do Maďarska a uviedol, že jeho tím bude v kontakte s maďarskou vládou v súvislosti s plánovaním takejto návštevy. „Ešte raz ďakujem za Vaše priateľstvo a podporu. Želám Vám tiež veľa šťastia vo volebnej kampani,“ napísal Trump.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu z EÚ aj proti prijatiu eura

Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu z EÚ aj proti prijatiu eura

DNES - 9:54Zahraničné

Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu Poľska z Európskej únie aj proti prijatiu eura.

Znížená šanca na primeraný dôchodok ohrozuje najmä ženy, vyplýva z prieskumu

Znížená šanca na primeraný dôchodok ohrozuje najmä ženy, vyplýva z prieskumu

DNES - 8:34Zahraničné

Väčšina ľudí vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku sa domnieva, že štátny dôchodkový systém v ich krajine pre nich nie je či nebude dostatočne štedrý.

Rusko potvrdilo útok balistickou raketou Orešnik na Ukrajinu

Rusko potvrdilo útok balistickou raketou Orešnik na Ukrajinu

DNES - 8:06Zahraničné

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že v reakcii na údajný ukrajinský útok na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina zaútočilo na ciele na Ukrajine mimo iné aj balistickou raketou stredného doletu Orešnik.

Európu zasiahla búrka Goretti, silný vietor a sneženie hlásia v Británii

Európu zasiahla búrka Goretti, silný vietor a sneženie hlásia v Británii

DNES - 7:18Zahraničné

Európu zasiahla hlboká tlaková níž Goretti, ktorá už spôsobuje silný vietor a sneženie a prinesie aj mrazivé teploty.

Vosveteit.sk
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četochWhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP