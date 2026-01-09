Šutaj Eštok: Ak má byť Európa pripravená na realitu dnešného sveta, musí byť silná
Matúš Šutaj Eštok považuje za ilúziu myslieť si, že Európa môže dlhodobo fungovať ako „pasívny prívesok“ iných mocností.
Ak má byť Európa pripravená na realitu dnešného sveta, musí byť silná, jednotná a schopná konať sama za seba. Vyhlásil to na sociálnej sieti minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.
„Dlhodobo hovorím, že Európska únia sa musí prestať správať ako administratívny projekt a začať fungovať ako politický aktér. Len vtedy bude pre členské štáty prínosom. Únia nemôže oslabovať suverenitu štátov, ktoré si legitímne chránia svoje národné záujmy - naopak, má im vytvárať priestor na stabilitu a bezpečnosť,“ zdôraznil Šutaj Eštok.
Vývoj v Spojených štátoch amerických podľa neho jasne ukazuje, že globálne mocenské pomery sa menia. „USA prehodnocujú svoje medzinárodné záväzky a postupne sa sťahujú z viacerých multilaterálnych štruktúr. To nie je hodnotenie, ale fakt. A práve preto je ilúziou myslieť si, že Európa môže dlhodobo fungovať ako pasívny prívesok iných mocností,“ myslí si líder Hlasu-SD.
Európa by podľa Šutaja Eštoka namiesto riešenia okrajových ideologických tém mala posilňovať vlastnú politickú, bezpečnostnú a ekonomickú kapacitu v prospech členských štátov. „Európa dokázala rýchlo a jednoznačne odsúdiť ruskú agresiu proti Ukrajine. To bolo správne. O to dôležitejšie je však, aby rovnaké princípy medzinárodného práva platili univerzálne, bez ohľadu na to, kto ich porušuje,“ skonštatoval s tým, že ak chceme hovoriť o hodnotách, musíme ich uplatňovať konzistentne. „Európa sa musí zobudiť. Nie v opozícii voči niekomu, ale v záujme vlastnej suverenity, dôveryhodnosti a budúcnosti,“ uzavrel Šutaj Eštok.
Zrážka osobného auta s kamiónom: Cesta zostala neprejazdná
Na mieste zasahovali leteckí záchranári.
Dvaja mladíci zahynuli pri výjazde v horskom teréne
Pomoc privolal kamarát, ktorý prežil.
Majerský: Fico v téme výhrady vo svedomí oklamal celý národ
Kresťanskí demokrati na presadenie výhrady vo svedomí nemajú dostatočnú silu, tvrdí Milan Majerský.
Pozor, platí druhý stupeň výstrah: Pred týmto varuje SHMÚ
Výstrahy pred počasím platia pre viaceré okresy.