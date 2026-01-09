Dvaja mladíci zahynuli pri výjazde v horskom teréne
Pomoc privolal kamarát, ktorý prežil.
Aktualizované o 9:55
V piatok nadránom prišli o život dvaja muži pri dopravnej nehode nákladného motorového vozidla v ťažko prístupnom teréne v katastri obci Babín v okrese Námestovo. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Zástupkyňa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Martina Frőhlich Činovská pre TASR potvrdila, že nehodu neprežil 29-ročný a 30-ročný muž, jedna osoba bola zranená.
Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Námestove a z hasičských staníc v Dolnom Kubíne a Tvrdošíne vyslobodili osoby z havarovaného vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. „Zranenému poskytli predlekársku prvú pomoc a pomohli ho naložiť do vozidla Zdravotnej záchrannej služby. Usmrtené osoby pomohli naložiť do vozidla pohrebnej služby,“ dodala Pohanková Zahatlanová.
