Piatok, 9.1.2026
Dvaja mladíci zahynuli pri výjazde v horskom teréne

  • DNES - 9:03
  • Babín
Pomoc privolal kamarát, ktorý prežil.

Aktualizované o 9:55

V piatok nadránom prišli o život dvaja muži pri dopravnej nehode nákladného motorového vozidla v ťažko prístupnom teréne v katastri obci Babín v okrese Námestovo. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.

Zástupkyňa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Martina Frőhlich Činovská pre TASR potvrdila, že nehodu neprežil 29-ročný a 30-ročný muž, jedna osoba bola zranená.

Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Námestove a z hasičských staníc v Dolnom Kubíne a Tvrdošíne vyslobodili osoby z havarovaného vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. „Zranenému poskytli predlekársku prvú pomoc a pomohli ho naložiť do vozidla Zdravotnej záchrannej služby. Usmrtené osoby pomohli naložiť do vozidla pohrebnej služby,“ dodala Pohanková Zahatlanová.

Zdroj: Info.sk, TASR
