Piatok, 9.1.2026
Majerský: Fico v téme výhrady vo svedomí oklamal celý národ

  • DNES - 8:39
  • Bratislava
Kresťanskí demokrati na presadenie výhrady vo svedomí nemajú dostatočnú silu, tvrdí Milan Majerský.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v téme výhrady vo svedomí oklamal celý národ. Návrh nepredložil do Národnej rady (NR) SR, aj keď pred hlasovaním o zmene ústavy deklaroval ochotu tému riešiť. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský v koncoročnom rozhovore pre TASR. Upozornil na to, že kresťanskí demokrati na presadenie výhrady vo svedomí nemajú dostatočnú silu. Poukázal na to, že pre návrh sa snažili nájsť podporu, no v súčasnosti preň nie je politická vôľa.

Robert Fico oklamal celý národ. Povedal, že keď prejde novela Ústavy SR, tak prejde aj výhrada vo svedomí, no zrazu, keď ju mal predložiť do NR SR, tak už cukol a povedal, že žiadna výhrada vo svedomí. Aj na základe tohto aspoň vidíme, aký Fico je a či si stojí alebo nestojí za slovom,“ poznamenal Majerský pre TASR.

Upozornil na to, že KDH v súčasnosti nemá takú silu, aby návrh presadilo. „Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík sa rozprával so šéfom poslaneckého klubu Smeru-SD Jánom Richterom, no nie je na to momentálne politická vôľa. Tam, kde nie je vôľa, nie je ani cesta na to, aby bol zákon prijatý,“ okomentoval Majerský.

Myslí si, že s výhradou vo svedomí by nemali problém ani ďalšie opozičné strany. „Ide totiž o liberálnu vec, o slobodu svedomia. Keď sme sa o ústave rozprávali s ďalšími opozičnými stranami, povedali nám, že najmenší problém majú zahlasovať za výhradu vo svedomí,“ vyhlásil. Upozornil na to, že takýto model funguje aj v iných krajinách. „Vo Francúzsku si napríklad zamestnanec môže uplatniť výhradu vo svedomí, keď ho zamestnávateľ núti ísť v nedeľu do práce,“ ozrejmil.

Zdroj: Info.sk, TASR
