Znížená šanca na primeraný dôchodok ohrozuje najmä ženy, vyplýva z prieskumu

  • DNES - 8:34
  • Brusel
Väčšina ľudí vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku sa domnieva, že štátny dôchodkový systém v ich krajine pre nich nie je či nebude dostatočne štedrý.

Podľa prieskumu YouGov však nepodporujú možnosti na jeho prepracovanie vrátane zvýšenia veku pre odchod do dôchodku. TASR o tom píše podľa webu euronews.com.

Podľa správy OECD vynakladajú Grécko a Taliansko približne 16 percent HDP na verejné dôchodky, čo je najviac spomedzi členských krajín. V Rakúsku, Francúzsku a Portugalsku to je 13 až 14 percent rozpočtu.

Na opačnom konci spektra sú Austrália, Čile, Island, Írsko a Kórea kde sa na verejné dôchodky dávajú menej ako štyri percentá HDP. Čile a Írsko majú relatívne mladú populáciu, v Austrálii a na Islande sú povinné zamestnanecké systémy a vysoký vek odchodu do dôchodku (67 rokov). Podobne to je v krajinách s priaznivou demografickou situáciou ako Izrael, Mexiko a Nový Zéland.

Dve tretiny francúzskych, nemeckých a španielskych respondentov tvrdia, že v čase, keď odídu do dôchodku súčasní tridsiatnici a štyridsiatnici, štátny dôchodkový systém v ich krajine už bude nedostupný. Na druhej strane sú súčasní dôchodcovia optimistickí pri otázke schopnosti svojej krajiny financovať štátny dôchodkový systém.

Viac ako 70 percent Talianov a Poliakov, ktorí nie sú v dôchodku, si nie je istých, či budú mať dostatok peňazí a pohodlný dôchodok. Vo Francúzsku je to 66 a v Španielsku 64 percent.

Existuje tam len obmedzená podpora opatrení pre riešenie tohto problému, píše euronews. Respondenti v piatich krajinách EÚ uvádzajú ako najčastejšiu možnosť neskorší odchod do dôchodku a zákonná povinnosť pre ľudí v produktívnom veku, aby dostatočne prispievali do sporiaceho dôchodkového plánu.

Poľskí respondenti uprednostňovali najmä poskytovanie podpory starším pracovníkom, Nemci doplnkový príjem k súkromnému alebo zamestnaneckému dôchodkovému sporeniu. V Taliansku ako v jedinej krajine podporovali zníženie alebo úplné zrušenie štátneho dôchodku pre vysoko príjmové skupiny.

Najmenej preferovanými riešeniami bolo zvýšenie odvodových sadzieb pre ľudí v produktívnom veku, zníženie financovania vládnych služieb na podporu starších ľudí a zníženie štátnych dôchodkov. Tie vo väčšine krajín EÚ fungujú ako priebežný systém, čiže súčasných dôchodcov financujú súčasní zamestnanci.

Vzhľadom na klesajúci počet obyvateľov v produktívnom veku a rastúci počet neštandardných pracovných miest je najmä v prípade žien v budúcnosti ohrozená šanca mať primeraný dôchodok, píše euronews.com. Rozdiel v dôchodkoch medzi mužmi a ženami predstavuje 24,5 percenta.

Európska komisia načrtla dvojpilierový prístup na zvýšenie úspor na dôchodok a mobilizáciu bankových vkladov v celom bloku vo výške až 10 biliónov eur s podporou strategických priorít EÚ v obrane, bezpečnosti a digitálnej a zelenej transformácii.

Zdroj: Info.sk, TASR
