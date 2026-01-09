Pozor, platí druhý stupeň výstrah: Pred týmto varuje SHMÚ
Výstrahy pred počasím platia pre viaceré okresy.
Aj v piatkové ráno pretrvávajú výstrahy pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Pozor na nízke teploty
Druhý stupeň výstrahy platí do 9.00 h pre celý Banskobystrický kraj, viaceré okresy Žilinského, Prešovského i Košického kraja a pre okresy Prievidza a Levice. Teploty tam môžu klesnúť až na mínus 24 stupňov Celzia.
Prvý stupeň výstrahy pred nízkymi teplotami platí na zvyšku územia s výnimkou Bratislavského kraja, ako aj viacerých okresov Prešovského kraja. Meteorológovia varujú pred výstrahami aj od piatkového večera od 22.00 h. Nízke teploty pretrvajú aj cez noc.
Foto: shmu.sk
V okresoch s výstrahou prvého stupňa pred nízkymi teplotami môže byť miestami mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. SHMÚ upozorňuje aj na hmlu. Výstraha prvého stupňa platí do 9.30 h pre okresy Lučenec a Rimavská Sobota. Hmly môžu skomplikovať dohľadnosť na 50 až 200 metrov.
