Rusko potvrdilo útok balistickou raketou Orešnik na Ukrajinu
- DNES - 8:06
- Moskva
Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno potvrdilo, že v reakcii na údajný ukrajinský útok na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina zaútočilo na ciele na Ukrajine mimo iné aj balistickou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska). TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a TASS.
„Ruské ozbrojené sily podnikli masívny útok s použitím vysoko presných pozemných a námorných zbraní dlhého doletu vrátane mobilného pozemného raketového systému stredného doletu Orešnik,“ vyhlásilo ruské ministerstvo obrany s tým, že „ciele útoku boli dosiahnuté“.
„Cieľmi boli zariadenia na výrobu dronov použitých pri teroristickom útoku (na Putinovu rezidenciu), ako aj energetická infraštruktúra podporujúca prevádzku ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu,“ dodal rezort.
Ruské sily v noci na piatok podnikli útok na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny a zasiahli tam kritickú infraštruktúru, uviedli nadránom oblastný gubernátor Maksym Kozyckyj a starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj.
Hovorca ukrajinskej armády podľa britskej stanice BBC povedal, že Rusko podniklo útok na Ľvovskú oblasť pravdepodobne z Kapustinho Jaru v Astrachanskej oblasti, kde bol podľa predchádzajúcich informácií umiestnený systém na odpaľovanie rakiet Orešnik. Vystrelenie tejto rakety v piatok ráno potvrdil ruský rezort obrany.
Ruská armáda Orešnik naostro prvýkrát použila s nebojovými hlavicami 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.
