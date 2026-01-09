  • Články
Viceprezident USA obhajoval postup ICE v Minneapolise; kritizoval médiá i obeť

  • DNES - 7:14
  • Washington
Americký viceprezident J. D. Vance vo štvrtok v Bielom dome obhajoval postup agenta Imigračného a colného úradu (ICE), ktorý v stredu v Minneapolise zastrelil 37-ročnú ženu Renee Nicole Macklinovú Goodovú.

Podľa Vancea mal agent „všetky dôvody domnievať sa“, že je vystavený vážnej hrozbe zranenia alebo smrti, informovala britská stanica BBC a americké médiá.

Vance uviedol, že tento zásah ICE bol legitímnou operáciou zameranou na vyhľadávanie osôb, ktoré sa v Spojených štátoch zdržiavajú nelegálne a sú podozrivé z trestnej činnosti.

Išlo o zákonnú operáciu orgánov činných v trestnom konaní, pri ktorej ich príslušníci postupovali od domu k domu,“ objasnil Vance. Dodal, že nevie, či bol agent ICE po incidente postavený mimo služby. Verejnosť však vyzval, aby sa za tohto muža modlila.

Viceprezident zároveň vyhlásil, že je presvedčený, že zastrelená žena porušila zákon a svojím konaním ohrozila zasahujúceho príslušníka ICE. „Myšlienka, že tento zákrok nebol oprávnený, je absurdná,“ uviedol Vance, podľa ktorého ide o prípad „klasického terorizmu“.

Smrť ženy označil Vance za tragédiu, ktorú však pripísal „radikálnej ľavici“ údajne podnecujúcej násilie voči príslušníkom orgánov na vymáhanie práva. Vyhlásil, že zastrelenej ženy mu je

veľmi ľúto“, zároveň ju však označil za „obeť ľavicovej ideológie“.

Aká mladá matka príde a rozhodne sa nasmerovať svoje auto pred agentov ICE, ktorí presadzujú legitímne zákony? Aby ste sa dostali do takého bodu, musíte mať mozog trochu vymytý,“ tvrdil.

V súvislosti s kritikou postupu federálnych úradov zo strany predstaviteľov štátu Minnesota Vance zdôraznil, že agent ICE má pri výkone svojej práce „absolútnu imunitu“, keďže ide o výkon federálnej právomoci. Podľa Vancea by bolo bezprecedentné, aby miestne orgány stíhali federálneho úradníka s takouto imunitou a konajúceho v rámci svojich povinností.

Viceprezident sa ostro vyjadril aj na adresu médií, ktoré podľa neho prípad z Minneapolisu „zásadným spôsobom skresľujú“. Tvrdil, že spravodajstvo o streľbe patrí k „najväčším mediálnym škandálom“, aké zažil, a že vykresľovanie agenta ICE ako „akéhosi federálneho nájomného vraha“ ohrozuje bezpečnosť príslušníkov bezpečnostných zložiek. Príslušníkov ICE označil za amerických vlastencov, ktorým ide o rešpektovanie platných zákonov.

Vance kritizoval aj demokratických politikov, ktorých obvinil z toho, že namiesto politickej súťaže „pri volebných urnách“ podnecujú verejnosť k násiliu voči policajtom a federálnym agentom. Guvernéra štátu Minnesota Tima Walza označil za „vtip“ a obvinil ho, že prehliadal podvody v oblasti starostlivosti o deti vo svojom štáte.

Prípad smrti Renee Goodovej vyvolal v USA rozsiahlu politickú a spoločenskú diskusiu, pričom okolnosti streľby naďalej vyšetrujú federálne orgány.

Zdroj: Info.sk, TASR
