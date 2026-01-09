  • Články
Federálni agenti v Portlande podľa polície postrelili dvoch ľudí

  • DNES - 7:11
  • Washington
Americkí federálni agenti v meste Portland vo štvrtok popoludní miestneho času postrelili dvoch ľudí, oznámila tamojšia polícia.

Oboch podľa nej previezli do nemocnice, ich stav však nie je známy. S odvolaním sa na agentúru Reuters o tom informuje TASR.

Dvaja ľudia sú v nemocnici po streľbe, do ktorej boli zapojení federálni agenti,“ uviedla portlandská polícia vo vyhlásení.

Zdroje stanice ABC News tvrdia, že streľbu vykonali príslušníci amerického Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP), a nie agenti Imigračného a colného úradu (ICE).

Šéf polície Bob Day podľa agentúry Reuters vyzval na zachovanie pokoja vzhľadom na zvýšené napätie v súvislosti so stredajšou streľbou v meste Minneapolis. Agent ICE tam smrteľne postrelil 37-ročnú americkú občianku Renee Nicole Goodovú, ktorá sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do príslušníkov ICE vykonávajúcich zásah.

Na mieste incidentu v Portlande podľa zdrojov ABC News zasahuje Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Zdroj: Info.sk, TASR
