Federálni agenti v Portlande podľa polície postrelili dvoch ľudí
- DNES - 7:11
- Washington
Americkí federálni agenti v meste Portland vo štvrtok popoludní miestneho času postrelili dvoch ľudí, oznámila tamojšia polícia.
Oboch podľa nej previezli do nemocnice, ich stav však nie je známy. S odvolaním sa na agentúru Reuters o tom informuje TASR.
„Dvaja ľudia sú v nemocnici po streľbe, do ktorej boli zapojení federálni agenti,“ uviedla portlandská polícia vo vyhlásení.
Zdroje stanice ABC News tvrdia, že streľbu vykonali príslušníci amerického Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP), a nie agenti Imigračného a colného úradu (ICE).
Šéf polície Bob Day podľa agentúry Reuters vyzval na zachovanie pokoja vzhľadom na zvýšené napätie v súvislosti so stredajšou streľbou v meste Minneapolis. Agent ICE tam smrteľne postrelil 37-ročnú americkú občianku Renee Nicole Goodovú, ktorá sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do príslušníkov ICE vykonávajúcich zásah.
Na mieste incidentu v Portlande podľa zdrojov ABC News zasahuje Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
