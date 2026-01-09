Vance odkázal Európe, aby brala Trumpa ohľadom Grónska vážne

  • Články
Americký viceprezident J. D. Vance vo štvrtok odkázal európskym lídrom, aby brali vážne prezidenta Donalda Trumpa v otázke Grónska.

Trump dlhodobo vyhlasuje, že Spojené štáty potrebujú Grónsko pre svoju bezpečnosť. Biely dom v utorok deklaroval, že jednou z možností na získanie Grónska je „vždy“ využitie americkej armády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Myslím si, že moja rada pre európskych lídrov a kohokoľvek iného by bola brať prezidenta Spojených štátov vážne,“ odpovedal Vance na brífingu na otázku o Grónsku.

Viceprezident USA vyjadril presvedčenie, že Dánsko a zvyšok Európy nerobia dosť pre ochranu strategicky situovaného ostrova pred ambíciami Ruska a Číny. Európskych lídrov vyzval, aby reagovali najmä na Trumpove tvrdenie, že USA potrebujú Grónsko pre „protiraketovú obranu“. AFP v tejto súvislosti napísala, že Moskva a Peking zintenzívňujú svoje vojenské aktivity v okolí ostrova a arktický ľad sa topí v dôsledku zmeny klímy.

Takže to, čo od našich európskych priateľov žiadame, je, aby brali bezpečnosť tohto územia vážnejšie, pretože ak tak neurobia, Spojené štáty budú musieť niečo podniknúť,“ povedal Vance. „Čo to bude, nechám na prezidentovi, zatiaľ čo budeme pokračovať v diplomatických rokovaniach s našimi európskymi priateľmi a všetkými zúčastnenými na túto konkrétnu tému,“ dodal.

Trump po intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN povedal, že oficiálnym stanoviskom vlády USA je, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov. Biely dom tvrdí, že Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska a využitie americkej armády na dosiahnutie tohto cieľa je „vždy“ jednou z možností.

V súvislosti s Grónskom sa na budúci týždeň stretne americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s predstaviteľmi Dánska. Rubio podotkol, že USA majú záujem Grónsko kúpiť, nie si ho vojensky podmaniť. Už vo štvrtok sa s poradcami Trumpa podľa agentúry AP stretli vyslanci Dánska a Grónska.

Zdroj: Info.sk, TASR
