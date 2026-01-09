  • Články
Poradcovia Trumpa sa stretli s vyslancami Dánska a Grónska

Vyslanci Dánska a Grónska v USA sa vo štvrtok stretli s predstaviteľmi Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Bieleho domu, aby prediskutovali záujem amerického prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko. Agentúru AP o tom pod podmienkou zachovania anonymity informovali dánske zdroje, píše TASR.

Americká vláda v uplynulom čase vystupňovala svoju rétoriku týkajúcu sa Grónska. Biely dom v utorok uviedol, že použitie vojenskej sily zostáva jednou zo zvažovaných možností, ako ostrov získať pod kontrolu USA. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio však podľa amerických médií v stredu zdôraznil, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie.

Dánsky veľvyslanec Jesper Moller Sorensen a hlavný diplomatický zástupca Grónska vo Washingtone Jacob Isbosethsen tento týždeň podľa AP absolvovali niekoľko schôdzok s americkými zákonodarcami v snahe získať podporu pri presviedčaní šéfa Bieleho domu, aby ustúpil od svojich hrozieb voči Grónsku. Vo štvrtok sa tiež zišli s Trumpovými kľúčovými poradcami združenými v NSC, uviedli citované zdroje. Biely dom na žiadosť o komentár k tomuto stretnutiu nereagoval.

Rubio ešte v stredu avizoval, že sa na budúci týždeň stretne so zástupcami Dánska, aby s nimi rokoval o budúcnosti Grónska. O naliehavú schôdzku ho požiadali dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen a šéfka grónskej diplomacie Vivian Motzfeldtová.

Trump po vojenskej intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti.

Voči vyjadreniam amerického prezidenta sa ohradili lídri Dánska, Grónska a viacerých európskych krajín, dištancovali sa od nich však aj viacerí republikánski kongresmani. Napríklad senátor za štát Utah John Curtis označil prípadné použitie vojenskej sily proti Grónsku za nevhodné a zbytočné. Republikánsky člen Snemovne reprezentantov z Nebrasky Don Bacon zase povedal, že vyjadrenia vlády USA sú škodlivé a riskujú odcudzenie spojencov z NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
