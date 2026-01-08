  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-2°Bratislava

Vyšetrovatelia štátu Minnesota nemajú prístup k prípadu streľby v Minneapolise

  • DNES - 21:36
  • Minneapolis
Vyšetrovatelia štátu Minnesota nemajú prístup k prípadu streľby v Minneapolise

Vyšetrovanie okolností smrti ženy zastrelenej agentom amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise má pod výhradnou kontrolou Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), informovala vo štvrtok agentúra AP, ktorá dodala, že Úrad kriminálneho vyšetrovania (BCA) štátu Minnesota bol z prípadu vyradený.

Riaditeľ BCA Drew Evans uviedol, že jeho inštitúcia už nemá prístup k materiálom prípadu, dôkazom z miesta činu ani k výpovediam svedkov.

Pôvodne pritom mali tento prípad vyšetrovať FBI a BCA spoločne. Toto rozhodnutie však zmenila federálna prokuratúra, spresnil Evans. „BCA sa z vyšetrovania s ťažkým srdcom stiahla,“ dodal.

Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová podľa AP vyhlásila, že miestne úrady nemajú právomoc zasahovať do vyšetrovania. Incident v Minneapolise označila za akt „domáceho terorizmu“ a dodala, že agent ICE konal v súlade s pravidlami, ktoré si osvojil počas výcviku, a jeho zásah bol oprávnený.

Incident, ku ktorému došlo v stredu (7. januára), sa stal osudným pre 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú, matku troch detí, ktorá nedávno prišla do Minneapolisu. Bola americkou občiankou narodenou v štáte Colorado. Podľa dostupných informácií nemala záznam v registri trestov - dostala len pokutu od dopravnej polície.

Po jej násilnej smrti sa vo štvrtok ráno pred budovou federálneho súdu v Minneapolise zhromaždili ľudia, ktorí protestovali proti zásahu ICE. Polícia sa tento dav snažila vytlačiť z priestoru pred vchodom do súdu, pričom použila aj dymovnice. Demonštranti držali v rukách americké vlajky a transparenty so sloganmi, ako „ICE - okamžite preč“, „Chceme bezpečie v komunite“ či „Nie proti fašizmu“.

Na tragédiu v Minneapolise reagovali aj predstavitelia demokratov v Kongrese vrátane Hakeema Jeffriesa a Chucka Schumera, pričom vyzvali na dôkladné vyšetrovanie a zvýšený dohľad nad ICE.

Sme pobúrení tým, čo sa stalo v Minneapolise,“ povedal Jeffries. Schumer poukázal na video zo zásahu agentov ICE a zdôraznil potrebu jeho „dôkladného vyšetrenia“.

V reakcii na tento incident bývalá primátorka mesta Chicago Lori Lightfootová spustila projekt ICE Accountability Project, ktorý umožňuje občanom dokumentovať zásahy agentov ICE vrátane použitia chemických prostriedkov.

Organizácia National Urban League zasa vyzvala, aby bol príslušný agent ICE okamžite postavený mimo služby. Žiada aj transparentné prešetrenie jeho konania.

Renee Macklinová Goodová sa na sociálnych sieťach prezentovala ako poetka, spisovateľka, manželka a matka. Jej smrť vyvolala diskusiu o používaní smrtiacej sily proti pohybujúcim sa vozidlám a o policajných štandardoch.

Agentúra AP doplnila, že federálne aj miestne smernice zvyčajne zakazujú strieľať na pohybujúce sa vozidlo, pokiaľ vodič nepredstavuje bezprostrednú hrozbu mimo auta. Strieľanie na auto je totiž považované za veľmi nebezpečné a zvyšuje riziko pre okoloidúcich.

Spravodajský web Minnesota Star Tribune v článku o obeti streľby v Minneapolise informoval, že Macklinová Goodová pred časom moderovala podcast so svojím druhým manželom Timom Macklinom, ktorý v roku 2023 zomrel. Mali spolu syna, ktorý má teraz šesť rokov. Ďalšie dve deti mala z prvého manželstva. V posledných rokoch bola prevažne ženou v domácnosti, ale v minulosti pracovala aj ako asistentka v zubnej ordinácii a v úverovom družstve, doplnila AP. Na Old Dominion University v Norfolku v štáte Virgínia vyštudovala kreatívne písanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Senát chce obmedziť Trumpove právomoci pred ďalším útokom na Venezuelu

Senát chce obmedziť Trumpove právomoci pred ďalším útokom na Venezuelu

DNES - 21:40Zahraničné

Senát amerického Kongresu v procedurálnom hlasovaní pomerom hlasov 52 ku 47 schválil návrh uznesenia, ktoré požaduje, aby Donald Trump požiadal Kongres o súhlas s ďalšími vojenskými operáciami voči Venezuele.

Africká únia potvrdila, že rešpektuje princíp jednej Číny

Africká únia potvrdila, že rešpektuje princíp jednej Číny

DNES - 21:20Zahraničné

Africká únia potvrdila svoj záväzok k rešpektovaniu politiky jednej Číny a odmietla nezávislosť Taiwanu. Stalo sa tak vo štvrtok počas návštevy čínskeho ministra zahraničných vecí Wang Iho v sídle bloku v Etiópii.

IHRNGO: Počet obetí protestov v Iráne sa zvýšil na 45; úrady obmedzili internet

IHRNGO: Počet obetí protestov v Iráne sa zvýšil na 45; úrady obmedzili internet

DNES - 21:17Zahraničné

Iránska organizácia pre ľudské práva (IHRNGO) tvrdí, že počas pokračujúcich protestov v Iráne zabili bezpečnostné zložky najmenej 45 demonštrantov vrátane ôsmich mladistvých.

Kolumbia a USA sa dohodli na spolupráci v boji proti obchodovaniu s drogami

Kolumbia a USA sa dohodli na spolupráci v boji proti obchodovaniu s drogami

DNES - 20:11Zahraničné

Kolumbijský prezident Gustavo Petro sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom dohodol na spolupráci v boji proti gerilám pašujúcim kokaín, ktoré pôsobia na hraniciach s Venezuelo.

Vosveteit.sk
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj SlovákovNová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četochWhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP