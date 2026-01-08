Africká únia potvrdila, že rešpektuje princíp jednej Číny

  • Články
Africká únia (AÚ) potvrdila svoj záväzok k rešpektovaniu politiky jednej Číny a odmietla nezávislosť Taiwanu. Stalo sa tak vo štvrtok počas návštevy čínskeho ministra zahraničných vecí Wang Iho v sídle bloku v Etiópii.

Africká únia potvrdila svoj pevný záväzok voči princípu jednej Číny a potvrdila, že na svete existuje len jedna Čína a Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou čínskeho územia,“ uviedla AÚ vo svojom vyhlásení.

Čínsky minister má ďalej namierené do Somálska, ktoré Čínu požiadalo o podporu vzhľadom na špekulácie, že USA a ďalšie krajiny by mohli podľa vzoru Izraela uznať nezávislosť Somalilandu. Samotná AÚ tento krok odmietla a vyzvala na rešpektovanie hraníc na africkom kontinente.

Wang a predseda AÚ Mahmúd Alí Júsuf tiež „vyjadrili obavy z nedávneho vývoja vo Venezuele a potvrdili, že suverenita a územná celistvosť všetkých krajín musia byť rešpektované,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

V najbližších dňoch má Wang navštíviť aj Tanzániu a Lesotho. Obidve krajiny zaznamenali v posledných mesiacoch zhoršenie vzťahov so Západom. Tanzánia bola kritizovaná za násilné zásahy počas volieb a Lesotho postihli sankčné clá USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
