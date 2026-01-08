  • Články
Kolumbia a USA sa dohodli na spolupráci v boji proti obchodovaniu s drogami

  • DNES - 20:11
  • Bogota
Kolumbijský prezident Gustavo Petro sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom dohodol na spolupráci v boji proti gerilám pašujúcim kokaín, ktoré pôsobia na hraniciach s Venezuelou, uviedol vo štvrtok kolumbijský minister vnútra Armando Benedetti.

Trump a Petro „sa zaviazali podniknúť spoločné kroky“ proti Národnej oslobodzovacej armáde (ELN) - poslednej veľkej ozbrojenej povstaleckej skupine v Kolumbii, uviedol Benedetti v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Blu Radio. ELN čiastočne kontroluje kolumbijskú oblasť Catatumbo na hranici s Venezuelou. Tento región je známy produkciou kokaínu.

Kolumbia obviňuje ELN z útokov a únosov kolumbijských vojakov. Bezpečnostní experti podľa agentúry AFP tvrdia aj to, že ELN má na území Venezuely svoje základne.

Benedetti uviedol, že kolumbijský prezident požiadal Trumpa, „aby pomohol tvrdo zasiahnuť proti ELN na hranici“ s Venezuelou.

Podľa kolumbijského ministerstva obrany predstavuje prítomnosť gerilových lídrov v oblasti hranice po zajatí Madura hrozbu pre národnú bezpečnosť Kolumbie. V nadväznosti na jeho presun do New Yorku Bogota vydala varovanie pred možnými útokmi a k viac ako 2200-kilometrovej hranici nasadila tisíce vojakov.

Trump v uplynulých dňoch bez poskytnutia dôkazov nazval kolumbijského prezidenta Gustava Petra drogovým barónom a odkázal mu, aby si „dával pozor“. Petro v reakcii uviedol, že za svoju vlasť je ochotný chopiť sa zbrane.

Lídri Kolumbie a USA spolu v stredu po prvýkrát telefonovali, čím zmiernili napätie v bilaterálnych vzťahoch. Americký prezident naznačil, že rozhovor bol priateľský. Kolumbijského lídra pozval do Bieleho domu na oficiálnu návštevu.

Zdroj: Info.sk, TASR
