Rodríguez: Venezuelská vláda sa rozhodla prepustiť veľký počet väzňov

  • Caracas
Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez vo štvrtok oznámil prepustenie „veľkého počtu“ väzňov, medzi ktorými sú aj cudzinci.

Bolívarovská vláda spolu so štátnymi inštitúciami sa rozhodla prepustiť významný počet Venezuelčanov a zahraničných štátnych príslušníkov. Tieto procesy prepustenia prebiehajú práve v tomto okamihu,“ povedal Rodríguez. Podľa Rodrígueza ide o jednostranné „gesto mieru“.

Predseda parlamentu a brat dočasnej prezidentky neinformoval o počte prepustených väzňov. Podľa organizácie pre ľudské práva Foro Penal je vo venezuelských väzniciach 806 politických väzňov vrátane 175 príslušníkov armády.

Francúzska tlačová agentúra konštatuje, že ide o prvý náznak možného ústupku venezuelskej dočasnej vlády od zadržania prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými špeciálnymi jednotkami. Prezident Spojených štátov Donald Trump v utorok bez bližšieho vysvetlenia vyhlásil, že venezuelské orgány zavrú „komnatu mučenia uprostred Caracasu“.

Agentúra DPA informuje, že Trumpova administratíva ešte pred zadržaním Madura tlačila na venezuelskú vládu, aby prepustila politických väzňov.

Venezuelské orgány minulý štvrtok prepustili z väzníc 87 ľudí. Podľa skupín na ochranu práv polícia zadržala týchto ľudí počas protestov po prezidentských voľbách v roku 2024. V tých podľa zverejnených výsledkov zvíťazil Maduro. Opozícia však tvrdí, že víťazom volieb bol jej kandidát Edmundo González Urrutia. Počas týchto protestov zahynulo 28 ľudí a približne 2400 ich polícia zadržala.

Zdroj: Info.sk, TASR
