Vo viacerých okresoch Slovenska treba v noci počítať s nízkymi teplotami

Vo viacerých okresoch Slovenska treba počas štvrtkovej noci počítať s nízkymi teplotami.
Klesnúť môžu až na mínus 24 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy. Varuje aj pred snehovými jazykmi a závejmi. Informoval o tom na svojom webe.
Druhý stupeň výstrahy pred nízkymi teplotami platí v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Takisto v okresoch Považská Bystrica, Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Pre zvyšné okresy Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa. Taktiež v okresoch Hlohovec a Piešťany. Výstrahy trvajú od štvrtka 22.00 h do piatkového (9. 1.) rána.
Snehové jazyky a záveje sa naďalej vyskytujú v celom Prešovskom a Košickom kraji. Meteorológovia v tejto súvislosti upozornili na potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
Veronika Remišová kritizuje menovanie Alexandra Saka za generálneho konzula v Istanbule
Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) kritizuje menovanie Alexandra Saka za generálneho konzula v Istanbule.
Fiala má obavy zo spojenectva Babiša s Ficom a Orbánom a ich štýlu politiky
Bývalý český premiér Petr Fiala má obavy zo spojenectva predsedu českej vlády Andreja Babiša s premiérmi SR a Maďarska Robertom Ficom a Viktorom Orbánom.
STVR vo februári pristúpi k hromadnému prepúšťaniu, stav sa zníži o päť percent
K prepusteniu piatich percent zamestnancov, ktoré STVR avizovala na jeseň minulého roka na základe hĺbkového auditu, dôjde vo februári 2026.
Pellegrini prijal Babiša, ocenil obnovenie medzivládneho dialógu
Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok prijal v Prezidentskom paláci predsedu českej vlády Andreja Babiša počas jeho návštevy SR.