Ako spoznať klamára? 5 fráz, ktoré ho prezradia
- DNES - 18:46
- Svet
Právny obhajca radí, ako v rozhovore spoznať, že niekto klame.
Houstonský právnik Dan Cogdell sa živí obhajovaním kriminálnych prípadov už vyše 40 rokov. Okrem toho tvorí videá na sociálnej sieti TikTok, v ktorých objasňuje pozadie svojej praxe, ale aj poskytuje praktické rady do života.
V jednom zo svojich videí prezradil 5 fráz, ktoré odhaľujú klamára. „Existuje 5 fráz, ktoré pravdepodobne svedčia o tom, že vám klamú,“ uviedol na začiatku videa.
„Ak sa dobre pamätám,...“
Podľa Cogdella ide o spôsob, ako klamár naťahuje čas pred vyslovením lži. „Vnútorne sa odďaľuje od pravdy,“ vysvetlil. Osoba, ktorá túto frázu použije, ňou väčšinou ospravedlňuje lož, ktorá bude nasledovať.
„Úprimne,...“
Akoby tým rozprávajúci chcel naznačiť, že úprimný bude len raz, no nabudúce už nie. „Ak teraz budete úprimní, znamená to, že v minulosti ste takí neboli?“ pýta sa právnik.
„Vždy som... / Nikdy som...“
Podľa obhajcu je len málo aktivít, ktorým sa ľudia celý život vyhýbali, alebo ich celý život opakujú. „Nikdy som neklamal, alebo vždy som hovoril pravdu? To je známka hlúpostí,“ povedal Cogdell.
Opakovanie otázky
Ak za priamou otázkou nenasleduje odpoveď, ale zopakovanie otázky, opäť ide o naťahovanie času. „Doslova predlžujú čas, kým dokážu prísť na odpoveď, o ktorej si myslia, že jej uveríte,“ vysvetlil Cogdell.
Zľahčovanie
Ak za otázkou nasleduje zľahčovanie situácie alebo obranná reakcia, veľmi pravdepodobne ide o lož. Preto ak na otázku „Kde si bol včera večer?“ váš manžel odpovie „Prečo ťa to zaujíma? Nemáš nič lepšie na práci?“, Cogdell radí spozornieť.
